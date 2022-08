Carly Rae Jepsen da pistas sobre la llegada de un nuevo single

Carly Rae Jepsen ha demostrado con el paso de los años que es una de las grandes conocedoras de la música pop. Desde que llegase a nuestras vidas con el lanzamiento de Call Me Maybe en 2011, muchos han sido los éxitos que han acompañado a la canadiense a lo largo de más de diez años de carrera, conquistando a un público internacional que, si bien en números no puede compararse a otros grandes nombres de la música actual, demuestra serle completamente fiel y seguirla allá donde va.

Habiendo participado en algunos de los festivales más importantes del mundo y con cuatro discos a sus espaldas (a los que hay que añadir el Side B de Emotion y Dedicated), Carly Rae Jepsen daba comienzo a una nueva era musical el pasado 6 de mayo con el lanzamiento de su single Western Wind, el primer adelanto del que será su quinto disco.

Desde entonces, además, hemos sido testigos de una colaboración junto al artista Lewis Ofman con el tema Move Me, pero todo apunta a que la cantante tiene una sorpresa preparada para los próximos días. Y es que Carly Rae Jepsen aprovechaba su presencia en redes sociales para publicar en su perfil de Instagram un vídeo con la Luna como protagonista.

¿Nueva música a la vista?

"La Luna no es solo para los amantes. Es para todas aquellas almas solitarias que anhelen algo más. La Luna contiene todos nuestros secretos. Evoca sentimientos de nostalgia, esperanza, tristeza e incluso un poco de romance. Es un recordatorio para todos nosotros de que, en su constancia, de que incluso cuando estamos atravesando los momentos más solitarios, nunca estamos realmente solos" narraba la cantante de Run Away With Me y I Really Like You en voz en off.

Además, en el pie de foto aparecía la siguiente frase "Voy hacia ti, bebé", despertando una oleada de comentarios que anhelan, valga la redundancia, la llegada del segundo single de su nuevo disco. Western Wind ha tenido unos números bastante discretos 3 meses después de su lanzamiento, con algo más de 4,5 millones de reproducciones en Spotify. Esperamos, sin embargo, que este más que posible nuevo lanzamiento vuelva a poner a la artista en el punto de mira, experta desde hace una década en regalarnos año tras año una de las canciones del verano.