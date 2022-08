Michael Keaton nunca ha visto una película de DC o Marvel: “No es porque sea un intelectual, es solo que…”

Michael Keaton es uno de los actores más polifacéticos de los últimos años, aunque su carrera se ha orientado inevitablemente por los superhéroes. Primero fue el Batman de Tim Burton, con el que llegó a protagonizar dos películas que hoy se consideran de culto; después Birdman, donde -en cierta manera- también era un súper; y por último, se ha pasado a Marvel antes de volver a DC.

Keaton fue el Buitre en Spider-Man: Homecoming, aunque también se ha dejado caer por Morbius desvelando que él es la pieza central en un futuro de películas -aún incierto- muy prometedor. Además, volverá a vestir la capa del hombre murciélago en The Flash y Batgirl, ambas aún pendientes de estreno. Y sin embargo, él mismo ha confesado que nunca ha visto una película completa de superhéroes.

Podría ser porque no le gusta verse en pantalla, aunque tiene más de 25 títulos -de los más recientes- para disfrutar del género sin que él estuviese presente. Pero por ahí no van los tiros. Gracias a una entrevista para el medio estadounidense Variety, el actor ha confesado por qué no ha llegado a ver ninguno de estos títulos.

Ha querido dejar claro que no tiene tintes de superioridad ni mucho menos, ya que las razones son de lo más peculiares. Así lo contaba: "Sé que la gente no se lo va a creer, pero nunca he visto la versión completa de ninguna de esas películas, ni de Marvel, ni de ninguna. Y no digo que no las vea porque soy un intelectual, ¡de verdad! No es eso. Es solo que veo muy pocas cosas", confiesa.

Más allá de eso, el actor también quiso destacar que tiene una agenda de lo más ocupada. "Empiezo a ver algo, y creo que es bueno y veo tres episodios… ¡Pero tengo otras cosas que hacer!". Siguiendo la lógica, muchas de las duraciones medias de los capítulos de ficción actuales podrían ocupar la mitad o tres cuartos de una de las películas del MCU o el DCEU.

Afortudamente, aunque esa agenda le impida ver películas, no le quita de poder rodarlas. Se nota que Keaton no es nigún escéptico a la hora de participar en el género, pues retomará su papel de Bruce Wayne tres décadas después y, posiblemente, haga lo mismo con el de Marvel Studios.