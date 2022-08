Paula Echevarría convence con su estilismo para el concierto de C. Tangana

Este lunes noche C. Tangana fue el artista que hizo disfrutar al público del Starlite Festival en Marbella. Se subió al escenario ante un grupo de fans encantados con poder verle y disfrutarle en directo y, entre ellos, estaba Paula Echevarría que no dudó en compartir momentos de su noche de música.

“Aún estoy intentando digerir lo que viví ayer por la noche en @starlitefestival con @c.tangana ... muchísima gente me había dicho ‘vas a flipar’... y flipé, y mucho, que espectáculo, cuantísimo talento encima de un escenario, que gusto ir a ver un show y que de principio a fin no te sobre nada, iría a verle 100 veces seguidas y sé que no me cansaría! Teatro? Película? Videoclip? Todo a la vez! Señor Pucho, a sus pies! 🙌🏽”, expresaba en sus redes sociales encantada con el espectáculo.

Fue a verle junto a su pareja, Miguel Torres, y ambos disfrutaron de la música y la fiesta que el cantante llevó al escenario. Compartió velada con otros rostros conocidos como Carlos Latre o Anne Igartiburu. Y por supuesto, se pasó por backstage para saludar al artista y hacerse las consabidas fotos.

Vestida para concierto

Y claro, tratándose de Paula, no solo cuenta lo que hace sino cómo lo hace, o más bien, con qué estilismo lo hace. Dada a mostrar sus estilismos, no podía faltar la información sobre el que escogió para ir de concierto. Una mezcla de marcas low cost con otras más lujosas.

“Llevo top de @blessthemessofficial, jeans de @primarkpr.es, sandalias de @bershka, bolso de @jacquemus, cinturón de @pinkoofficial”, enumeró para que no quedaran dudas. Y seguro que ya se han agotado muchas de estas prendas.

El caso es que su look convenció y así lo expresaron muchos en los comentarios que piropearon tanto el estilismo de la actriz como el concierto que escogió.