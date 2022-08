8 cosas sobre Rosalía: desde sus estudios hasta su faceta como actriz

Rosalía es, actualmente, la artista española más influyente no solo a nivel nacional. En todo el mundo se rinden ante la faceta arrolladora de la catalana desde que les dejó prendados con El Mal Querer y todas las colaboraciones posteriores que ha ido lanzando con cantantes internacionales. Con Motomami, su legado se ha reafirmado y está dispuesta a recorrer las ciudades más importantes del mundo para presentar toda su música.

Por ello, te contamos ocho datos curiosos sobre Rosalía para que sigas conociendo un poco más a esta artista que se ha propuesto ser la líder de todas las listas:

Nombre y fecha de nacimiento

El nombre completo de Rosalía es Rosalía Vila Tobella. Nació en San Cugat del Vallés, el 25 de septiembre de 1992, por lo que, actualmente, tiene 29 años, a punto de cumplir 30. José Manuel y Pilar es como se llaman sus padres y su hermana, Pilar, es su estilista.

Estudios

La pasión por la música le viene desde muy pequeña a la artista. Empezó a formarse a los 10 años hasta que cuando era mayor de edad ingresó en la Escuela Superior de Música de Barcelona, para estudiar flamenco.

Mientras estaba allí, lanzó su primer disco, Los Ángeles, y su segundo trabajo, El mal querer, fue su Trabajo de Fin de Grado. Para conseguir el título, se le ocurrió la genial idea de realizar un álbum que estuviera basado en una novela antigua del siglo XIII. Esta historia es la de Flamenca, la cual trata la vida de una mujer que se casa con un hombre celoso que le maltrata y por el que decide escapar para retomar su vida, conociendo a un amante que le enseña el significado verdadero del amor.

Quién le diría a Rosalía que ese Trabajo de Fin de Grado fuera el que le daría tantas alegrías y le catapultara al éxito.

Participación en un concurso de televisión

Una Rosalía de 15 años quiso probar suerte en televisión para comenzar a difundir su música, aunque no tuvo mucha suerte. Se presentó al talent show Tú Sí Que Vales, de Telecinco, donde lideraba el jurado Ángel Llàcer y Noemí Galera. Se sentó en un taburete y con su guitarra comenzó a interpretar un tema Como en un mar eterno, de Hanna.

Sin embargo, su actuación no gustó al jurado, aunque reconocieron su potencial. Después, Rosalía volvió al escenario para interpretar otra canción, Leave, de JoJo, con la que le fue peor que con la anterior. Desafinó bastante, algo que no dudó en comentarle Ángel Llàcer, a lo que la cantante le contestó que no podría estar pendiente de todo. A pesar de todo esto, llegó a la semifinal.

Discos

La carrera de Rosalía se divide en tres discos. Su álbum debut fue Los Ángeles, un trabajo que lanzó en 2017 y que produjo junto a Raul Refree. Contiene temas tan bonitos como Catalina, Nos Quedamos Solitos y Si Tú Supieras Compañero.

Al año siguiente, en 2018, publicó El Mal Querer como Trabajo de Fin de Grado. Fue el comienzo del ascenso en la industria musical, con el que se demostró que ese toque flamenco tenía hueco dentro del mainstream. Malamente, Pienso en tu mirá, Di mi nombre y De aquí no sales son solo algunos de los títulos de sus canciones.

Pero, sin duda, el disco más espero de Rosalía lo ha lanzado este 2022. Motomami ha marcado un antes y un después en su carrera, dejando atrás su sonido anterior, aunque manteniendo algunas influencias. Un álbum que hace un viaje por diferentes estilos, desde Saoko hasta Bulerías, y que no deja indiferente a nadie.

Premios Grammy

Los premios más importantes de la música también han reconocido su trabajo. Tiene un Premio Grammy, tras lograrlo en 2020 por El mal querer, por ser el Mejor álbum alternativo o rock latino. Sin embargo, la parte latina de este evento le ha proporcionado muchos más logros, un total de ocho.

En 2018, consiguió dos Premios Latin Grammy a Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Canción Alternativa por Malamente. En 2019, tres fueron los galardones que ganó: Mejor Canción Urbana, por Con altura; Álbum del año y Mejor Álbum Vocal del Año, por El mal querer. 2020 fue el último año en donde le reconocieron su trabajo, aunque sabemos que no será el último: Mejor Vídeo Musical Corto, por TKN; Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión/Interpretación Urbana, por Yo X Ti, Tú X Mi.

Faceta como actriz

También hemos podido ver a Rosalía en una faceta diferente a la musical, la actoral. Se puso bajo la dirección de, nada más y nada menos, Pedro Almodóvar para tener un cameo en Dolor y Gloria, una de las mejores películas españolas del 2019. Su interpretación la realizó al lado de Penélope Cruz, siendo una de las mujeres que lavaban la ropa en el río. En una de las partes de dicha secuencia, la artista se lanzó a cantar el éxito de Lola Flores, A tu vera.

DOLOR Y GLORIA - Con la participación de Rosalía - Clip en ESPAÑOL | Sony Pictures España

Actuación en los Premios Goya 2019

Rosalía ha hecho actuaciones memorables, pero, sin duda, la más bonita, especial y la que dejó con la boca abierta a todos es la que realizó en los Premios Goya 2019. No interpretó un tema propio, sino que versionó Me quedo contigo, de Los Chunguitos, al que puso mucho sentimiento y demostró la capacidad vocal que tiene. Dejó con los pelos de punto a los asistentes a la gala y, por qué no decirlo, a los que la vieron desde el sillón de sus casas.

Rosalía canta 'Me quedo contigo' | Goya 2019

Amistades

Para finalizar, algo muy destacable de Rosalía es la diversidad de amistades que tiene. Todos los ámbitos artísticos, y los que no lo son tanto, se rinden ante ella y eso provoca que muchas celebridades se hayan convertido en grandes amigas de la cantante. Son diversas porque encontramos personas nacionales de la talla de Amaia o, directamente, Belén Esteban. Pero si nos vamos al panorama internacional, Kylie Jenner es una de sus relaciones más potentes. Una variedad que nada tiene que ver entre sí, pero que les ha conquistado el corazón por igual.