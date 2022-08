Oddliquor: “Cuando me preguntan qué género hago, digo que cítrico”

Marcos Terrones, conocido como Oddliquor, tiene un don para la música. El artista madrileño sorprendió a la crítica con su primer álbum de estudio: 4x4. Una preciosa oda al amor en todas sus variantes: desde el familiar hasta el que se produce en una pareja, pasando por el que ocurre entre amigos.

Un disco redondo con el que terminó de enamorar a sus seguidores y seguidoras. Con este álbum, Marcos se quedó muy a gusto. Tanto que, tras publicarlo, sufrió una crisis creativa. Por suerte, seis meses después, ha salido de ella y ha publicado Ojalá hubiese sido + fácil. Un temazo donde el artista vuelve a demostrar su increíble potencia creativa.

Y es que Marcos no solo produce sus propios temas, también ayuda en la producción de otros artistas. De este modo, el joven ha trabajado con artistas de la talla de Nathy Peluso. ¿Lo último que ha hecho? El último disco de Alba Reche.

Para hablar sobre sus dos facetas, la de Oddliquor y la de Marcos, se sienta en los estudios de LOS40 Urban. Está contento por el lanzamiento de su nuevo tema, pero también por todo lo que tiene preparado de cara a los siguientes meses.

“Yo me suelo mover mucho por impulsos y por energías. Como hablé de todo lo que tenía que hablar en el disco, me quedé en paz”, ha empezado contánonos Oddliquor sobre su bloqueo creativo. “Me mueve hacer canciones cuando necesito echar algo fuera de mí. Ya sea algo feliz o triste. Cosas que me hacen costra. Cuando se hace muy grande, me la quito y hago una canción”, ha explicado el madrileño. De este modo nació, tras meses de bloqueo, el tema Ojalá hubiese sido + fácil.

“Al final el valor que tiene tu trabajo es el que tú le das. Si sacaba algo justo después de mi álbum, todo el foco iba a ir al single”, ha explicado el artista.

Las influencias musicales de Marcos beben mucho del R&B, un género que él cree que no termina de entenderse en España: “Creo que tiene que ver con los inicios de los 2000’s, cuando estaba pegando mucho el R&B en Estados Unidos, en España estaba pegando el reguetón”.

“A mí no me gusta poner etiquetas, por eso cuando me preguntas qué género hago, digo que cítrico. Porque se te queda la cara como si hubieses comido un limón”, ha dicho el artista.

Sobre producir para otros

Marcos tiene experiencia produciendo para otros. El artista ha trabajado con nombres como Marc Seguí, Paula Cendejas, Natalia Lacunza, Pol Granch o Nathy Peluso. Con esta última tiene una bonita relación. Y es que el joven estuvo en sus inicios.

“Me acuerdo de la primera vez que la vi en el Botánico, tras varios años sin vernos, y yo vi eso y estaba con los lagrimones pensando ‘es que es la Beyoncé’. Era alucinante. Al final, cuando estás en los inicios de un artista y ves todo lo que quieres conseguir, te alegras mucho”.

Para disfrutar de la entrevista completa, ¡dale al play y disfruta!