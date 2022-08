Shakira, Rauw Alejandro, Karol G y Harry Styles: el conflicto por el nº1 del verano

¡Menuda forma de despedir julio! La lista de LOS40 sigue estando calentita, ¡y no solo por las altas temperaturas del verano! Una semana más, la lucha entre Shakira, Rauw Alejandro, Harry Styles y Karol G ha estado muy reñida. Durante las últimas semanas, Te felicito, As It Was, Provenza y Mamii se han estado repartiendo el podio. El sábado 30 de julio no iba a ser menos y Te felicito se alzaba con el número 1 de LOS40. Lo hacía por tercera semana no consecutiva, demostrando que es una de las canciones del verano.

Pero esta victoria no ha sido la única novedad de la lista, ¡ni mucho menos! El final de julio ha venido movidito y con varios cambios. Para empezar, Abcdefu de Gayle sale de la lista. ¿Y quién entra? Nada más y nada menos que Crazy Whay Love I Can Do de David Guetta, Becky Hill y Ella Henderson. Entran directamente al 36.

La subida más fuerte llega de la mano de Ana Mena y Belinda, plantándose directamente al 17 con Las 12. Suben nueve puestazos y con ganas de entrar al top 10. El mismo desde donde suena Glass Animals con su Heat Waves. Este sábado desde el #8 y siendo una vez más el récord de permanencia. Lleva ya 39 semanas en la lista.