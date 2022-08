El verdadero enemigo que ha derrotado a Batgirl cancelando su película: los impuestos

Si hace poco Michael Keaton era noticia por confesar que no nunca había visto nunca ninguna película de DC al completo, ahora ha quedado claro que no empezará con Batgirl. DC planeaba estrenar una película sobre la heroína de Gotham City, aunque Warner ha confirmado que no la lanzará pese a estar prácticamente terminada.

Con un presupuesto de 90 millones de dólares -eran 75, pero los retrasos pandémicos terminaron por inflar la cifra-, el proyecto fue muy bien recibido por parte de los fans. Leslie Grace consiguió el papel de Barbara Gordon, llegando incluso a tener imágenes promocionales en las que se aplaudió el traje que escogieron para la protagonista. Además, Keaton estaba confirmado para interpretar a Batman, retomando el papel de Bruce Wayne 30 años después del estreno de Batman Returns de Tim Burton.

Sin embargo, Warner ha sorprendido con una drástica decisión que elimina directamente el título de su lista de estrenos. Según ha recogido el medio estadounidense Variety, la compañía guardará el metraje y no lo destinará ni si quiera a su estreno en HBO Max, plataforma a la que van sus estrenos poco después de pasar por las salas de cine. El nuevo régimen corporativo de la compañía tiene como prioridad los grandes estrenos de cine, por lo que no les encajaría estrenar directamente Batgirl en streaming. ¿O tal vez sea por otra razón?

El largometraje sobre la heroína se encontraba en tierra de nadie: no era lo suficientemente grande como para ser un blockbuster típico de salas de cine, aunque tampoco era un proyecto apropiado para lanzarlo directamente en streaming. El gasto para ampliar el alcance de la película en cines, más de 30 a 50 millones para comercializarla a nivel nacional -a nivel internacional la cifra se disparaba mucho más-, habría aumentado de manera bestial el presupuesto, algo que no le venía nada bien a Warner, según recoge también Variety.

Fuentes consultadas por el medio dicen que se requiere una reducción de impuestos en ambas películas, sobre todo para recuperar los costes de esa y la secuela de Scoob!, la película animada sobre otro de sus personajes estrella, Scooby Doo. Eso sí, el precio a pagar por ello es demasiado alto: no pueden monetizar ninguno de los proyectos, ni estrenándola en HBO, ni vendiéndosela a otro estudio.

Como era de esperar, los fans se encuentran de lo más decepcionados, sobre todo después de las revelaciones que han podido ir viendo en los últimos meses y que fueron posicionando el proyecto en la línea temporal -difusa- de la marca. Batgirl no patrullará por las calles de Gotham en la gran pantalla, y el Batman de Keaton, desde luego, tampoco será su mentor. Afortunadamente para los incondicionales de DC, Black Adam, ¡Shazam! La furia de los Dioses, The Flash y Aquaman: The Lost Kingdom siguen con sus respectivos estrenos previstos para este 2022 y 2023.