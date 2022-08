Estupefactos en ‘Espejo público’ con el ingrediente que según una madre influencer echaban antes a la paella

Lola se ha convertido en una auténtica influencer en TikTok donde muchos la conocen como la madre indignada. Espejo público ha recurrido a ella para ir a la compra en busca de los ingredientes necesarios para elaborar una paella tradicional. Querían comprobar si la inflación, que está rozando el 11%, ha afectado a este plato tan típico.

Lo primero que ha dejado claro es que la paella verdadera lleva tabella, garrofó y ferraúra. Puede que más de uno se haya preguntado qué ingredientes son estos, pero en Valencia los conocen muy bien.

Hay que ir a la frutería para encontrarlos y se han dado cuenta de que los precios están por las nubes. Lola ha buscado alternativas. Por ejemplo, ha dejado claro que la ferraúra, una especie de judía verde que escasea por el calor que está haciendo, se puede sustituir por bajoqueta perona o rochet, a mitad de precio.

La siguiente parada era la carnicería para comprar pollo o conejo y ahí es donde Lola ha hecho un comentario que ha horrorizado tanto a la presentadora del programa como al resto de colaboradores.

Ingrediente de la antigüedad

Iban hablando de la subida de precios cuando la influencer ha asegurado que “como no se pueda nos va a tocar hacer como en la antigüedad, en la época de mi padre y mi abuelo, ir a la acequia a cazar ratas”.

Las caras de asco de todos han dejado evidencia de que no están dispuestos a volver a esas costumbres. “En la antigüedad ponían rata en la paella, en la antigüedad, no la he probado y espero que no me toque”, insistía Lola que parece que estaba más acostumbrada a estas cosas que el resto.

De momento, parece que no tendrá que acercarse a la acequia y esperemos que no vuelva a ser uno de los ingredientes de la paella en estos tiempos de crisis.