Villano Antillano muestra su enfado con una revista española: “No son fotos con las que esté cómoda”

Villano Antillano se ha convertido en una referente a nivel internacional. Sus canciones viajan a sitios cada vez más lejanos, haciendo que los más jóvenes tomen sus palabras como mensajes abanderados.

La trapera puertorriqueña es una figura muy importante del movimiento LGTBIQ+, algo de lo que también ha hablado en sus versos, así como de la lucha contra el machismo y la homofobia. El empoderamiento está muy presente en todos estos mensajes.

Y es que Villano siempre se ha mostrado muy transparente en cuanto a su propia historia e ideologías, ya sea a través de su música o de las redes sociales. Prueba de ello está en el enfado que ha compartido públicamente con una revista española.

Todo ha ocurrido este 1 de agosto después de que la revista publicase la portada de su nueva edición, protagonizada por la trapera puertorriqueña. Pero lo cierto es que Villano nunca se ha sentido cómoda con las imágenes que aparecen en dicho reportaje, pero es algo a lo que, según ella, el medio ha hecho oídos sordos.

Hoy quiero hablar de cómo las personas cis buscan controlar la narrativa e imagen del movimiento trans para perpetuar estereotipos y violencia. Las fotos que utilizan en esta publicación NO son fotos con las que esté comoda, lo expresé con mucha antelación y decidieron ignorarme. https://t.co/pYA8QDH93h — La Rachél 🍸 (@villanomalandro) August 1, 2022

"Hoy quiero hablar de cómo las personas cis buscan controlar la narrativa e imagen del movimiento trans para perpetuar estereotipos y violencia. Las fotos que utilizan en esta publicación no son fotos con las que esté cómoda. Lo expresé con mucha antelación y decidieron ignorarme", dice la intérprete de KLK. "A pesar de que habían fotos que sí me gustaron mucho, optaron por las más desfavorecedoras donde los angulos hacen que la quijada se me marque más, que me vea más ancha… se escogieron fotos donde me veo como el imaginario de lo que supone ser trans desde el lente cishetero", añade.

Pero su discurso continúa: "Es muy penoso, pues considero que habían fotos preciosas que no verán porque alguien decidió que estas eran las que iban a ser y yo me tenía que callar la boca y aceptar. Alguien que no es cuir, no es trans y de seguro no entiende todas las intersecciones que mi identidad supone".

Además, la artista ha querido hacer hincapié en que anima a sus fans a leer la entrevista, ya que considera que habló "del corazón" y que "el equipo detrás del shoot quizás no tenga nada que ver directamente con lo sucedido". Aprovecha la ocasión para agradecer la entrevista a la periodista, quien asegura que se la hizo con "tacto y cariño".

