Becky G confirma que una imagen vale más que mil palabras: “Imposible poner los sentimientos en palabras”

Después de petarlo en Lollapallooza con J-Hope, Becky G ha decidido tomarse un respiro con el amor de su vida, el futbolista Sebastian Lletget con el que lleva seis años de relación.

Ha compartido un vídeo muy bucólico en el que podemos verles juntos paseando en plena naturaleza. Y todo para compartir un mensaje de esos que traslucen que ha pasado por varias sesiones de coaching o similares. Está claro que se ha preocupado por mantener su salud espiritual.

“Dejar ir las cosas de la vida que ya no sirven y aprovechar el yo superior. Aprender y desaprender. Unión e individualidad. Crudeza, Honestidad, Autenticidad. Rendición de cuentas y empoderamiento. Las derrotas y los triunfos. Las celebraciones y el duelo”, comenzaba un texto sobre las dualidades de la vida.

“Estoy aprendiendo que incluso los espacios intermedios tienen un propósito. El pasado y el futuro significan mucho más cuando estás aquí, AHORA MISMO. El presente, está sucediendo ahora... Estoy inspirada y acepto cada momento”, aseguraba bajo esa idea del carpe diem.

“Tantas capas. Cultural, generacional, social, emocional, espiritual… es tanto, pero tan simple al mismo tiempo. Se siente imposible poner los sentimientos en palabras que encarnen lo que estoy experimentando”, expresaba sobre el momento en el que se encuentra ahora no solo personal, sino espiritual.

Enamorada

“Estoy agradecida por todo y por sentirme tan apoyada por personas que no solo amo tanto, sino que me respetan, me aman y me ven por lo que era, lo que soy y en lo que me estoy convirtiendo. Gracias”, terminaba expresando sobre su pareja.

El otro implicado no ha podido evitar comentar estas palabras y lo ha resumido todo en un directo: “Te amo cariño 🫶🏼”. Una pareja que ha hecho a muchos creer en el amor.

De hecho, hace tan solo unos días, aseguraba que “esto es amor”, junto a un vídeo en el que podíamos ver cómo se abrazaba a su pareja con la que cocinaba en la cocina.

Son muchos los que esperan que en cualquier momento anuncien su compromiso.