¡Edurne ha vuelto! La artista retoma su gira con cambio de look y David de Gea le muestra todo su apoyo

El pasado mes de junio conocíamos la triste noticia: Edurne tenía que apartarse de los escenarios temporalmente por problemas de salud, concretamente, para proteger sus cuerdas vocales. Una circunstancia que la obligaba a cancelar algunos de los shows que tenía programados dentro de su gira de presentación de Catarsis Deluxe y muchos de sus compromisos profesionales.

La intérprete de Te Quedaste Solo, el tema que tiene junto a Nia Correia, ya se encuentra mucho mejor y ya ha retomado el contacto con el público este mismo martes 2 de agosto, como ha contado a través de su cuenta de Instagram: "A Coruña ¡ya estamos por aquí! 💘💘💘 Retomamos la gira hoy en la Plaza de Maria Pita a las 22.00h 💘 mandadme mucha energía 💘 ¡nos vemos ahí!", escribía la madrileña, horas antes de este directo.

Tras guardar reposo, la artista quería volver a retomar su gira más fuerte que nunca y así ha sido. El show de A Coruña fue mucho mejor de lo que esperaba, superando todas sus expectativas, como llegó a contar después a través de Stories: "Después de estas semanas de parón, para mí ha sido un concierto muy especial. Ya estoy de vuelta y quería agradeceros que estuvierais esta noche conmigo, y agradeceros por hacerme tan feliz".

Cambio de look

La artista ya está plenamente recuperada y por fin puede hacer lo que más le apasiona: presentar en directo sus canciones. Para celebrarlo, la solista se ha cortado la melena y presumía así de nuevo look en redes sociales.

La verdad es que a Edurne cualquier corte de pelo le sienta bien, pero este ha conquistado realmente a sus fans: "Me encanta que te hayas unido al team melenita veraniega", le escribía una de sus seguidoras en Instagram.

El apoyo de David de Gea

Como no podía ser de otra manera, su chico, el deportista David de Gea, ha estado apoyando durante todas estas semanas a Edurne. Para un artista no hay nada peor que tener que renunciar a lo que más le gusta: subirse a un escenario y cantar para su público, algo que estamos seguros no ha sido nada fácil de sobrellevar para la cantante de Demasiado Tarde. Ahora que ha vuelto a las tablas con más fuerza que nunca, David le ha mostrado todo su amor públicamente, a través de los comentarios de Instagram con el emoji más popular: el que tiene corazones por ojos.

Artistas y amigos como Blas Cantó, Andrés Suárez o Dani Martínez también le han mostrado su cariño a través de las redes.

Próximas fechas de conciertos

Si tú también quieres ver a Edurne en directo, toma nota de las próximas fechas confirmadas. El día 13 de agosto estará en Montforte de Lemos (Lugo), el día 15 en Gran Canaria y después volverá a la península para recorrer Guadalajara, Cantabria y Zaragoza. En septiembre también tendrá shows programados en Valladolid, Burgos y Murcia, entre otras ciudades.