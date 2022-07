Edurne cancela todos sus compromisos hasta agosto por enfermedad

No habrá más Edurne hasta el mes de agosto. Y la solista lo necesita para recuperarse de una enferemedad que está afectando a su voz y a su garganta. Toda precaución es poca cuando hablamos de problemas de salud y por ello la madrileña ha decidido ser precavida y cancelar todos sus compromisos durante lo que queda del mes de julio para intentar recuperarse.

A través de sus redes sociales ha hecho oficial la noticia que ha caído como un jarro de agua fría entre sus seguidores ahora que acababa de comenzar la gira de presentación de su último álbum de estudio que no pudo presentar en vivo y en directo por culpa de la pandemia.

La intérprete ya tuvo que suspender hace unas semanas algunos shows para intentar recuperarse de esos problemas en la boca y la garganta que no han desaparecido pese al parón. Ahora añade más días a su descanso y todos cruzamos los dedos para que esta vez sí Edurne logre recuperarse del todo.

"Hola a todos!! Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas... He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme..." empieza explicando Edurne a través de sus redes sociales.

"Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas 3 semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta Agosto para poder recuperarme 100%. Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos" continúa la intérprete madrileña.

Edurne no ha querido poner un plazo fijo para su regreso a los escenarios. Lo que ha quedado claro es que tras anunciar la suspensión de todos sus compromisos se han sucedido las muestras de comprensión y cariño hacia la solista, como por ejemplo en el caso de Nia, su reciente colaboradora en su última canción, Te quedaste solo, y que le mandaba este mensaje: "Ánimo Edur 💕 en nada estás otra vez al 100% descansa que te mimen mucho y verás que en nada estás gritándome que hagamos un tiktok jajajaj 💕💕💕"

Por ello la vocalista se ha adelantado a la respuesta de sus fans en el fin de su comunicado: "Gracias por comprenderlo, por todo el apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño que me dais siempre!!" concluía Edurne. Desde LOS40 no podemos más que desear una pronta recuperación a Edurne que está viviendo un verano agridulce. La cantante sigue disfrutando al máximo de su familia, algo que compagina con su trabajo en la televisión y con su gira de conciertos. Pero ahora estos problemas de salud han provocado que tenga que hacer una pequeña pausa en sus shows.