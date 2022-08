Angy tiene un problema con Foo Fighters y recurre a las redes sociales para intentar solucionarlo

Angy Fernández es una de esas artistas a la que no le cuesta compartir sus pasiones en redes sociales. Una de ellas son las Baleares que visita siempre que puede. Como no podía ser de otra forma, ya la hemos visto por allí este verano.

Pero por mucho que se haya bañado ya en las aguas turquesas de sus islas preferidas, no todo es alegría para ella. De hecho, tiene una gran preocupación que tiene que ver con algo musical.

Quien siga sus pasos y la conoce un poco sabe de sobra que es una gran admiradora de Foo Fighters, de hecho, en más de una ocasión ha hecho referencia a los dos tatuajes que se ha hecho en su honor, uno pequeño en el dedo igual al que lleva Dave Grohl y el otro en el brazo.

“#TimesLikeThese your learn to live again.❤️‍🩹 El otro tiene ya unos 11 o 12 años. Me lo hice en San Francisco 8 años después 🖤 y ya no más🤣”, explicaba el pasado marzo justo después de la muerte de Taylor Hawkins. “💔 Ojalá despertar de esta pesadilla #taylorhawkins RIP 🕊”, escribía tras conocer la noticia del fallecimiento del batería del grupo.

El problema de Angy

La banda canceló todos sus conciertos programados mientras asimilaban tan dura pérdida. Pero el próximo mes habrá un concierto en Londres en homenaje a su compañero ausente y ahí es donde Angy tiene un problema. Lo ha compartido en redes con el ánimo de encontrar una solución.

“Necesito ir el 3 de septiembre a ver a los Foo Fighters in London en su tributo a Taylor Hawkins. Me quede sin entrada el día que salieron a la venta. No hay tickets. Ni de reventa. Si alguien sabe, por favor, que me contacte. Me basta una. Lloro”, compartía. De momento no ha dado noticias de que lo haya conseguido.

Está claro que es una gran fan del grupo y seguro que sería una noche mágica para ella poder estar presente en ese homenaje.