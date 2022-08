¿Qué debes hacer para no sufrir una estafa en la compra de entradas de un concierto?

El deseo por ver a algunos de nuestros artistas favoritos en concierto puede desembocar en hacer actos arriesgados que acaben siendo perjudiciales para nosotros. Un ejemplo claro lo encontramos en las estafas que sufren algunas personas al comprar una entrada para un concierto y que acabe siendo falsa. Este tipo de delitos se realizan aprovechando la desesperación de los seguidores de un cantante por verle en directo cuando no hay disponibles en la página oficial de compra.

Los conciertos no son solo los únicos eventos donde se sufren este tipo de estafas, ya que existen partidos de fútbol importantes o de otro deporte donde también se han dado este tipo de casos. A continuación, te damos algunos apuntes sobre qué puedes hacer para evitar sufrir este delito y perder cantidades de dinero importantes:

Compra en sitios de venta oficiales

Parece obvio, pero la forma más segura de conseguir una entrada para ver a tu artista favorito es comprarla en los portales de venta oficiales. Cada promotora o cantante/grupo publica el enlace correcto donde poder adquirirlas justo antes de que sea la hora exacta en la que comienzan a estar disponibles.

Es cierto que hay muchas ocasiones en las que las entradas se agotan nada más salir a la venta por la cantidad de personas que están esperando para comprarlas. Si no has tenido suerte o no has sido demasiado rápido, puedes esperar a que el artista anuncie nuevas fechas en ese mismo lugar, algo muy común en las grandes ciudades. Si esto no se produce, puedes buscar lugares cercanos a ti para poder ir a un show que haga en dicha localidad... y ya de paso haces un pequeño viaje.

Entrada a un concierto / Pedro Gomes

Otras páginas web no oficiales

Si no te ha sido posible adquirir una entrada en sitios oficiales, muchas personas recurren a páginas webs diferentes donde comprarla. En este caso, debes tener mucho cuidado y asegurarte de que son sitios de pago seguro para que no te estafen económicamente.

Lo primero, debes comprobar su seguridad. ¿Cómo? Mirando que en la parte superior izquierda de tu pantalla hay un candado, justo al lado de “https://”. Este símbolo indica que es una página segura a la hora de realizar pagos o rellenar formularios con datos personales. También es importante verificar que el nombre de la página web sea el correcto y no tenga letras similares que cambien palabras que a simple vista no se perciben. Si esto ocurre, lo más seguro es que sea un lugar donde te intenten estafar.

Muchas veces, lo mejor es evitar las páginas de reventa y anuncios que hay por Internet. Además de ser entradas a un coste muy superior al real, suele haber personas interesadas en adquirir el dinero a cambio de aportar una entrada falsa que el comprador no aprecia.

Otro aspecto importante es fijarse en que la página donde vas a adquirir las entradas ofrezca unas garantías tras la compra. Siempre suelen tener unos términos y condiciones de contratación que, aunque la gente no suele leerlas, son importantes para luego poder reclamar para un reembolso, un reemplazo o una estafa.

También hay casos donde particulares venden sus entradas. En esta situación es más difícil averiguar si son personas fiables que no tienen intención de estafarte. Sin embargo, puedes guardar algún tipo de dato como su nombre y DNI por si el día del concierto esa entrada no es válida y poder poner una denuncia.

Público en el Wizink Center / Aldara Zarraoa

Métodos de pago

Siempre que vayas a pagar una entrada, evita que sea a través de transferencia bancaria. En este tipo de situaciones es mejor no aportar datos de este calibre en este tipo de páginas webs. Si para comprar un producto material en Internet no das tu número de cuenta, para un ticket de este estilo tampoco. Este caso también se aplica si se hace a través de un particular.

La forma más sencilla y segura para pagar es a través de tarjeta bancaria, PayPal o Bizum.

No subir fotos de las entradas

Una vez que tengas tus entradas, compradas a través de páginas oficiales o en otros lugares, es fundamental que no subas fotos de ellas. Puedes hacerlo, pero siempre tapa el número de referencia que aparece y los códigos QR y de barras para evitar que cualquier persona que haya al otro lado de la pantalla las falsifique.

Víctimas

¿Qué hacer si has sido víctima de estafa? Lo primero es denunciar a la Policía Nacional. Este tipo de delitos son más comunes de lo que pensamos y esta institución sabe los pasos a seguir para poder interponer una demanda e intentar devolverte el dinero. En el caso de haber dado datos bancarios, acude a tu banco para informar sobre ello y que tomen las medidas necesarias.