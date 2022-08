La Policía Nacional advierte de una nueva forma de estafa a través de WhatsApp

Las estafas están a la orden del día y la Policía Nacional quiere avisar a todos los ciudadanos para no caer en ellas. Las formas que usan son muy variadas, pero es a través del teléfono las que más están aumentando por el uso de las redes sociales, WhatsApp o SMS.

En esta ocasión, la Policía ha lanzado una alerta en sus redes sociales para avisar de la proliferación de un engaño a través de la aplicación de WhatsApp. Una forma de trampa que ha vuelto con más fuerza en las últimas semanas, como por ejemplo el “cariñoso mensaje” que también estaban usando.

“ATENCIÓN. Detectada una nueva modalidad de #estafa a través de #WhatsApp”, ha escrito el cuerpo para explicar cómo es el funcionamiento del timo. Todo comienza con un mensaje, normalmente a mujeres, en el que se hacen pasar por sus hijos para pedir dinero.

“Contactan con mujeres y se hacen pasar por sus hijos para solicitarles #dinero de manera urgente con el fin de hacer frente a un supuesto problema inmediato”, aclaran en el post que han emitido a los ciudadanos.

Para que se comprenda con claridad, han compartido un ejemplo de dicha conversación junto al aviso. Además, piden a aquellos a los que llegue este comunicado que lo compartan con sus familiares y amigos para que no caigan en esta estafa, que podría costar grandes consecuencias.

🚩ATENCIÓN



Detectada una nueva modalidad de #estafa a través de #WhatsApp ⤵



Contactan con mujeres y se hacen pasar por sus hijos para solicitarles #dinero de manera urgente con el fin de hacer frente a un supuesto problema inmediato



Comparte para evitar futuras víctimas pic.twitter.com/dEgO2SpNgA — Policía Nacional (@policia) August 2, 2022

“Mamá!!! Mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número. El otro número ya no lo usaré”, este es el primer mensaje que recibe el afectado al que quieren robar. Cuando han caído en la trampa, pasan a la segunda parte del plan: "¿Me podrías hacer un favor? Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. Me podrás hacer una transferencia y te lo devuelvo cuando tenga la tarjeta a mano”.

En este momento, los padres del “hijo/hija” acceden a pasarles el dinero. Los timadores facilitan el número de cuenta para que hagan la transferencia, llegando a pedir hasta 2.900€. La víctima, si llega a pensar que se trata de su familiar, acaba prestándole la cantidad que pidan a los ladrones sin oponer resistencia.