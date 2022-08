La protagonista de ‘Batgirl’, Leslie Grace, y sus directores reaccionan a la cancelación de la película

La noticia de la cancelación de Batgirl ha sentado como un jarro de agua fría para los fans, que tenían esperanzas de ver a la heroína de Gotham en la gran pantalla. Sin embargo, Warner ha considerado que no tiene la calidad de una película merecedora de estrenarse en salas, aunque tampoco de quedarse en una plataforma de streaming.

La trama, como no podía ser de otra manera, giraría en torno a Barbara Gordon, la hija del comisario que decide ponerse la máscara de justiciera y patrullar por Gotham bajo la tutela de Bruce Wayne. Un Wayne que, dicho sea de paso, también despertaba la curiosidad de los espectadores al ser el de Michael Keaton, que recuperaba el papel 30 años después de dejarlo tras Batman Returns de Tim Burton.

Al Batman de Keaton le verán igualmente en The Flash, aunque no pasará lo mismo con la Batgirl de Leslie Grace. El proyecto ha sido descartado cuando ya casi estaba terminado, con un presupuesto de 75 millones de dólares que acabó por ascender a 90 por todos los contratiempos de la producción. Por supuesto, tanto la actriz como sus directores no han dudado en pronunciarse:

Con una pequeña colección de vídeos y fotos del rodaje, la neoyorquina ha querido dar un comunicado de lo más especial en relación a la cancelación: "¡Querida familia! Tras las recientes noticias sobre nuestra película Batgirl, estoy muy orgullosa del amor, el trabajo duro y de la voluntad de nuestro increíble reparto e incansable equipo que han puesto en esta película durante siete meses en Escocia", comenzaba elogiando a sus colegas.

"Me siento bendecida por haber trabajado con unos grandes y por haber forjado relaciones para toda la vida en este camino. Para los fans de Batgirl: GRACIAS por el amor y la fe, por permitir que me pusiera la capa y me convirtiera, como dijo Babs, en "mi propia maldita superheroína", concluía, no sin antes publicar orgullosa un "Batgirl por siempre" que demuestra el cariño que le ha cogido al rol.

El mensaje de los directores

Precisamente bajo la premisa de "Batgirl por siempre", los directores también emitieron otro comunicado al respecto:

"Estamos tristes y en shock por la noticia. Todavía no nos lo podemos creer. Como directores, es crucial que nuestro trabajo se muestre a la audiencia, y aunque a la película le quedaba todavía para estar terminada, deseamos que los fans de todo el mundo tengan la oportunidad de ver y abrazar el resultado final. Quizá algún día insha' Allah -en árabe, "si Dios quiere"-, comenzaban, mostrando sus primeras emociones al respecto.

"Nuestro increíble reparto y equipo realizaron un tremendo trabajo y se esforzaron mucho para dar vida a Batgirl. Nos sentimos eternamente agradecidos de haber formado parte de ese equipo. Fue un sueño trabajar con actores fantásticos como Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front y especialmente con la gran Leslie Grace, que encarnó a Batgirl con tanta pasión, dedicación y humanidad. En cualquier caso, como grandes fans de Batman desde que éramos niños, ha sido un privilegio y un honor haber formado parte del Universo DC, aunque fuera por un breve instante. Batgirl por siempre", concluían.