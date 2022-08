10 referencias a ‘Biza’ en las ‘Bizarrap Music Sessions’ que lo petan

Bizarrap ha demostrado ser una auténtica revolución para el panorama urbano. A estas alturas, no hay artista del género (y de fuera del mismo) que no quiera colaborar con él y tirar unas barras acompañadas de sus bases explosivas.

El productor argentino lleva sorprendiendo desde 2019 con sus ya famosas Bzrp Music Sessions, a cada cual mejor que la anterior -tanto en melodía como en letra-. Inauguró el formato con Bhavi y desde entonces, entre sus colaboraciones podemos encontrar artistas de la talla de Residente, Paulo Londra, Nicki Nicole, Trueno, Cazzu, Lalo Ebratt, Bejo, Kinder Malo... y un largo etcétera.

En honor a todos estos temas, hemos querido recopilar las mejores sesiones que hacen referencia a su persona, al Biza.

1. Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51

Una puta atómica, soy una terrorista

Cuando cierro unverso los dejo de terapista

Ya dije que no, cabrón, no me insista'

'Tan en final pero no están en la lista

Dale, Biza, explótame la pista

2. Nicky Jam: Bzrp Music Sessions, Vol. 41

El Biza la soltó y sonó cabrón

La baby lo probó y se anamoró

Me llamaron pa' grabar y esta vaina se jodió

Esto no e' de la mata

El que la mata soy yo

3. Nathy Peluso: Brzp Music Sessions, Vol. 36

Esta muchacha e' clara y concisa

Tengo de tu pizarra la tiza

Le saqué la visera al Biza

Vendo mi alma por una pizza

4. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Bebe, solo avisa

El sábado teteo, el domingo a misa

Estoy a ver si me garantiza'

Que te me pegas como quien graba con Biza

5. Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

El Biza la soltó, pero el Gotti la agarró

y a la pista la partió en do', en do' (el Biza la soltó)

Cuando piensan que sí e' cuando digo que no

soy la bestia del lápiz, como Kendo

VILLANO ANTILLANO || BZRP Music Sessions #51

6. Snow Tha Product: Bzrp Music Sessions, Vol. 39

Son bola de mamones con su dinero de papá

Que con su "Bla-bla-bla", siempre cayendo mal

Y raperas que me conocen me 'tán tirando sal

Pero Biza dijo que le meta, so I'm killin' 'em off

7. Eladio Carrión: Bzrp Music Sessions, Vol. 40

Yeah, cada vez que piso una cabina

el beat y el micrófono tiemblan

El primero de Puerto Rico que rapea con el Biza

Sacamo' este tema, swipe up, para arriba desliza

8. Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45

Cómo se luce

Cuando te veo en la pista pai me tienen que sacar

Cómo se luce

Me vine pa' Argentina el Biza me mandó llamar

9. Polimá Westcoast: Bzrp Music Sessions , Vol. 19

Estoy tranquilo buscándome el fetty

Biza tiró un call y yo dije let's get it

10. Don Patricio: Bzrp Music Sessions, Vol 25

Ya no me llega ese olor, ya no me llega esa brisa

solo quería una canción y me junté con el Biza

Sin duda, Biza causa sensación y expectación en todo lo que hace. Aún no tiene pinta de haber tocado techo, y nosotros continuaremos informando sobre la trayectoria de su carrera que de momento, como una lanzadera, solo va hacia arriba.