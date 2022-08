Pablo Puyol y Beatriz Mur relatan el caos de su luna de miel que se truncó tras ser deportados

El pasado mes de julio Pablo Puyol y Beatriz Mur se daban el ‘sí, quiero’ en una idílica boda de cuento de hadas. Pero ese buen ambiente de felicidad y alegría les duró poco, concretamente, hasta que decidieron comenzar su luna de miel.

Eligieron como destino México, país que el actor conoce de sobra porque pasó allí una temporada trabajando. Ese ha sido uno de los problemas ya que en el aeropuerto lo retuvieron y lo acusaron de haber falsificado documentación para obtener su visa de trabajo en aquella época que estuvo viviendo en el país. No hubo más que hablar, la pareja fue deportada antes de poder empezar su luna de miel.

“Había un fallo en el visado de trabajo que nadie me notificó. Estuve viviendo allí y trabajando como actor, presenté una obra de teatro, una película y una serie. No tuve ningún problema”, asegura el actor en una exclusiva que ha concedido a la revista Hola! descargándose de cualquier culpa y dejando claro que no ha cometido ningún delito.

El caso es que la luna de miel se truncó y perdieron el dinero de todas las reservas que habían hecho. Aunque una de las cosas que peor lleva es el trato que le dieron a su mujer.

“Nos tuvieron allí unas horas, me interrogaron y nos metieron en un avión de vuelta”, explica sin descartar recurrir a la justicia. “Contra ella no tenían nada y la aislaron e incomunicaron igualmente. Al venir conmigo la trataron como si fuese una delincuente”, relata.

Plan B

Eso sí, no estaban dispuestos a perder la oportunidad de tener su bonita luna de miel y recurrieron a un plan b que les resultó casi mejor. Cogieron una autocaravana y visitaron lugares tan bonitos como el Algarve o el Cabo de Gata.

Parece que su matrimonio no ha comenzado con buen pie, pero nada que el amor no pueda solucionar y parece que ellos de eso tienen mucho. Anécdotas para contar a sus futuros hijos no les faltan.