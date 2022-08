Ellie Goulding: “Tengo una canción con J Balvin que nunca llegó a salir”

Ellie Goulding ha vuelto a la escena pop con Easy Lover. Esta nueva canción da la bienvenida a una nueva era musical, con la que promete hacernos bailar "como si estuviéramos en el fin del mundo" y que funcionará como vía de escape a la realidad que vivimos. Sobre este single y su videoclip, la salud mental y el auge de la música en español hemos hablado con ella. DALE AL PLAY y entérate de todo lo que nos ha contado.

Easy Lover y las pistas sobre el nuevo disco

Sobre Easy Lovery su nuevo disco, Ellie nos ha contado que ha querido crear un escenario divertido y atractivo para sus fans. Se trata de una especie de una especie de videojuego inspirado en Stranger Things y Grand Theft Auto donde ha querido dar vida a diferentes personajes (y alter egos) para escapar de su día a día durante un rato.

Además, nos ha desvelado que el vídeo musical de este primer sencillo contiene los denominados como easter eggs. Las palabras que aparecen escritas en la pizarra hacen referencia a su próximo proyecto, el cual lanzará "o bien a finales de este año o a principios del año que viene".

Hacernos bailar como si estuviéramos en el fin del mundo es la premisa bajo la que ha trabajado en este proyecto pop/dance, por lo que salir de gira en 2023 y hacernos vibrar con su nueva música también está entre sus planes futuros.

Revisitar antiguas composiciones

La artista británica ha expresado que, a pesar de apreciar todo lo que hace y escribe, descarta muchísimas composiciones. "A veces desearía poner mis partes favoritas de cada una en una sola canción pero no funciona así", ha expresado.

Sin embargo, al igual que este primer single, tiene otro par de canciones que quizá vuelva a revisar y a incluir antes de lanzar su quinto elepé.

Cómo hace frente a los problemas de salud mental

"Soy la mejor versión de mí misma cuando estoy actuando o cuando estoy en el estudio. Es ahí cuando la ansiedad puede desaparecer [porque estoy en control de la situación]. También me ayuda estar con mi hijo, porque me siento segura y a gusto...", ha comenzado a decir sobre la ansiedad.

"Pero del mismo modo, me fuerzo a mí misma a salir de mi zona de comfort, a salir, a quedar con mi gente de confianza e intentar ignorar mi ansiedad social, porque creo que también debes hacer las cosas a pesar de tu ansiedad. A veces, lo peor que puedes hacer es evitar este tipo de situaciones que te producen ansiedad; y, en su lugar, debes intentar hacer lo contrario: enfrentarte a ellas, me temo. Igualmente me ayuda leer buenos libros, ver buenas peliculas , correr con gente de confianza, estar en contacto con la naturaleza, salir a dar paseos (Nunca subestimes el poder de un paseo)", ha concluido.

El auge de la música latina y en español

"Tengo una canción con J Balvin que nunca llegó a salir, no sé por qué. Coincidimos en el estudio en Nueva York e hicimos una canción. Quizá la saquemos o quizá hagamos una nueva. Es un tío super dulce. También me encata Rosalía, así que sí, me encantaría [colaborar con artistas en español]", nos ha revelado.