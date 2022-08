¿Por qué se celebra el Día de la Cerveza el 5 de agosto?: Las ciudades dónde es más barata y cara en España

¿Sabías que cada 5 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza? Muchos desconocían que tan siquiera existiese un día en el calendario para condecorar esta bebida fermentada tan aclamada por tantos, independientemente de si es una cerveza sin acohol o con él. En España suele ser el aliciente perfecto para sociabilizar y reunirse con amigos y familiares, especialmente, estos meses de verano donde el consumo se duplica debido a las vacaciones.

Para celebrar como se merece este Día de la Cerveza no se nos ocurre mejor plan que disfrutar de esta refrescante bebida en alguna de las terrazas de verano, rodeado de los tuyos. Sabemos que no existe mejor plan que ese. Aunque también sabemos que existe gente rara que a estas alturas todavía no se ha rendido a los encantos de esta bebida.

Fuera como fuere, hoy viernes 5 de agosto, Día Mundial de la Cerveza 2022, tienes la excusa perfecta para salir de casa y disfrutar de un buen tardeo o atardecer junto a los tuyos. Eso sí, no sin antes saber dónde se encuentra la cerveza más barata y más cara en España. Según un informe de la plataforma Rastreator, que recogía los lugares en los que era más económico viajar analizando diferentes factores, entre los que estaba el hecho de consumir esta bebida fermentada, la dualidad del precio de la cerveza nos lleva a viajar a una misma región autonómica.

Brindis de cerveza entre familiares y amigos. / Getty

¿Dónde está la cerveza más barata en España y su precio?

Para tomar la cerveza más barata de España tienes que viajar al sur, concretamente, a Cádiz. Allí podrás disfrutar de tu bebida favorita por tan solo 2,31 euros de media, un dato de lo más atractivo teniendo en cuenta lo que pagas en otras ciudades y la incipiente subida de precios de estos meses.

Le siguen muy de cerca Tenerife con 2,69 euros y Sevilla con 2,78 euros. Así que, si estás pensando en hacer una escapada en las próximas semanas para disfrutar de un descanso, este puede ser un aliciente que te ayude a decantarte por alguno de estos destinos.

¿Dónde está la cerveza más cara en España?

Tendrás que volver a viajar a Andalucía, en este caso a Almería. Aquí la media de la cerveza ronda los 5,91 euros. Sí, es considerado el rincón más caro de España para beber una cerveza. Con poca diferencia le siguen en la lista Gijón con 4,89 euros y Madrid con 4,76 euros.

Por lo que no tendrás que salir de la comunidad autónoma para descubrir cuál es la cerveza más barata y cara de España.

Curiosidades de la cerveza

Prácticamente casi todo el mundo ha degustado la cerveza y aunque puedan estar de acuerdo o no con el sabor, seguramente haya muchas curiosidades que te gustaría conocer acerca de esta bebida. Una de ellas es que su elaboración comenzó a hacerse por mujeres en Mesopotamia, que tenían grandes habilidades para hacer el cuidado brebaje del agua y los granos del cereal.

Otra de los datos más interesantes es que la primera lata de cerveza de la que se tiene constancia data de 1925 y como no podía ser de otra manera, fue creada por una fábrica estadounidense y sí, para abrirla se necesitaba un abrelatas. Sin embargo, la famosa Ley Saca pospuso su llegada al resto de mercados.

Dos chicos brindan con cerveza mientras hacen la cena en el horno de casa. / Getty

El origen del Día Internacional de la Cerveza

El 5 de agosto es una fecha señalada en todos los calendarios y su origen se remonta a un pequeño bar en la ciudad de Santa Cruz (California), que rememora los beneficios y la felicidad que produce esta bebida. Un grupo de amigos decidió reunirse en un bar con la intención de charlar y compartir y donde como no podía ser de otra manera no podía faltar una cerveza. Y en esas estaban cuando a uno de ellos se le ocurrió la brillante idea de instaurar y promover un Día Mundial de la Cerveza.

A todos les pareció una grata iniciativa porque consideraban que la bebida más famosa del mundo debía tener un día marcado en todos los calendarios. Además, entre los objetivos estaba promover que la cervesa se convirtiese en el centro de todas las reuniones de amigos, homenajear a los fabricantes y a todas las personas que se encargan de distribuir y vender esta bebida estrella por todo el mundo. Al poco, consiguió extenderse rápidamente por más de 50 países diferentes.