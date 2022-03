5 cosas que no sabías de la cerveza sin alcohol

Son varios los motivos que pueden impulsar a pedir en la barra de un bar una cerveza sin alcohol. A veces la razón puede ser que haya que coger el coche después o que estemos tomando algunos medicamentos incompatibles con el alcohol y que pueden producir somnolencia o alguna reacción no deseada.

Una de las grandes quejas de los bebedores de cerveza es que el sabor no es el mismo. Todos reniegan de tomarse una sin. Podemos estar cerca del momento en el que la excusa de que no sabe igual o que no es cerveza ya no sirva. Unos científicos daneses han creado una cerveza sin alcohol que tiene sabor a cerveza de verdad. El estudio que se ha publicado en la revista científica Nature Biotechnology puede ser motivo de alegría para aquellos que quieran disfrutar del sabor auténtico de una cerveza, pero sin alcohol.

Te contamos curiosidades sobre la cerveza sin que te pueden interesar:

¿Cuánto alcohol tiene una cerveza sin? Esta bebida por ley puede tener hasta un 1 por ciento de graduación alcohólica. La cerveza 0,0 puede tener un máximo de graduación de 0,04 por ciento. Engorda menos. Este tipo de cervezas tiene menos calorías que las que contienen alcohol por lo que para personas que quieran cuidar su peso es una buena opción. Tienen alrededor de 35 kilocalorías. Su origen se remonta a los años de la Ley Seca en Estados Unidos. Ingredientes. Tiene los mismos que la que contiene alcohol: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. La diferencia es que no tiene el alcohol que se forma en la fermentación de la bebida.

La elaboración de cerveza tradicional se basa en los aromas del lúpulo, que se cultiva de forma intensiva, consume grandes cantidades de agua y produce una alta huella de CO2. En cambio, EvodiaBio ha diseñado levadura de panadería, Saccharomyces cerevisiae, para producir mezclas de aromas personalizadas para cerveceros, reduciendo el uso de agua en más de 10 000 veces y la liberación de CO2 en 100 veces.

España: grandes consumidores de cerveza



En España se consume mucha cerveza. Los datos indican que lideramos el consumo de esta bebida por encima de otros países europeos.¿Acaso alguien lo dudaba? No hay más que ver lo que llevan los camareros en sus bandejas en los bares y restaurantes. Las maneras de llamar a lo mismo cambia según donde en que ciudad esté la barra. Así escucharemos pedir una caña, tercios, dobles, quinto, zurito, jarra o botellín.Como curiosidad destacar que lo más cerveceros son los murcianos. El 70% prefiere beber cerveza antes que cualquier otra bebida. Tras ellos, están los andaluces y los extremeños.

En los supermercados se pueden encontrar también buenas cervezas ya que la variedad para elegir es enorme. Además en los últimos años se ha puesto de moda beber cervezas artesanales con lo que la oferta es aún más grande.