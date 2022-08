La última entrevista en directo de ‘El programa de Ana Rosa’ ha dejado sin palabras a Twitter

Ver para creer. Una entrevista en directo de El Programa de Ana Rosa se ha hecho viral en redes sociales. ¡Y no nos extraña! Parece sacada de un musical. Amaya, la entrevistada, habló con el programa de Telecinco para criticar los daños acústicos que estaban causando en el barrio dos discotecas de Móstoles.

Los dos locales se encuentran debajo de un edificio residencial lo que hace que las noches sean un auténtico infierno sonoro para los vecinos. Algunos de ellos no pueden dormir hasta las seis de la mañana, hora en la que cierran.

Amaya ha representado a puesto voz y cara a todos esos vecinos que se quejan, argumentando que llevan casi diez años aguantando este ruido: “Hay vecinos que lo han peleado mucho y la licencia se sigue dando una y otra vez, licencias salvajes. Hay papeles de sonometría y de entradas de policías y técnico de urbanismo para empapelar toda la fachada del edificio”.

Tras una década aguantando estos ruidos, Amaya ha encontrado una forma de protestar: cantar canciones. “Canto canciones de reivindicación y protesta con letras adaptadas, con un altavoz y con desesperación”, asegura ante las cámaras.

chicos, ayer en el programa de ana rosa entrevistaron a una vecina indignada por el ruido de las discotecas y de repente pasó esto: pic.twitter.com/b9QTU8hifW — Bu (@BuArena) August 5, 2022

Es entonces cuando el reportero le ha pedido que cante uno de esos temas. Utilizando la melodía de Titanium, un temazo de 2011 de Sia y David Guetta, Amaya canta las siguientes palabras: “Ayúdanos, difúndelo. Basta ya, basta ya. Esto no se puede aguantar. Basta ya, basta ya. Su ruido no se puede tolerar. Y no nos callarán. Su ruido no se puede tolerar”.

Esta última parte de la entrevista no ha tardado en hacerse viral y en Twitter suma más de 14.000 me gusta y 1.500 retuits. ¡Nada mal! Parece que cantar está dando sus frutos y este problema de esa comunidad se está haciendo viral.