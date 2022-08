La audiencia de ‘Sálvame’ muestra su enfado por lo ocurrido con Olga Moreno durante la visita de Ana Luque

El año pasado conocimos a Ana Luque cuando se convirtió en la gran defensora de Olga Moreno en Supervivientes. Ella pensaba que este año, cuando era ella la concursante, su amiga le devolvería el favor, pero no ha sido tal y como esperaba. Ahora parece que no hay muy buen rollo entre ellas o por lo menos eso es lo que hemos deducido de la visita de Ana a Sálvame.

"Dije que ella podía haber tenido más interés por mí a lo mejor en las redes sociales y eso no es para enfadarse. Decepción como tal no estoy decepcionada, sé que me ha defendido", aseguraba la invitada en referencia a las palabras que dijo en la entrevista de la revista que hacen todos los concursantes al volver de Honduras.

María Patiño ha asegurado que Olga Moreno y Rocío Flores han defendido más a Kiko Matamoros que a ella. “Pienso que Kiko ha estado muchas veces nominado desde el principio. Kiko la defendió en la anterior edición cuando ganó y lo ha hecho así. Creo que no lo ha hecho hacia mi persona como algo malo”, intentaba suavizar el tema.

Enfado de amigas

La presentadora planteaba que Olga se enfadó con ella el año pasado tras ver el buen rollo que había entre su amiga y Jorge Javier Vázquez. Y teniendo en cuenta que él es del team Rocío Carrasco, no lo vio con buenos ojos. "Nunca me ha dicho que le moleste, así abiertamente, nunca me ha dicho nada", aseguraba Ana sobre este punto.

Lo que está claro es que ahora no hay relación entre ellas. "Está enfadada conmigo por lo que ha sucedido, yo quiero tener su amistad, tenemos que tener una conversación, pero estamos en un punto cero", acababa confesando Ana.

Después de que Kiko Hernández insistiera mucho, al final ha acabado desvelando lo que realmente piensa. “Sí, yo la quiero a ella y creía que ella me quería igual". Kiko, además, ha querido saber si le han pedido que no hable en los programas. “Antes sí, el año pasado cuando iba al programa", admitió la superviviente.

Confesiones que no habrán gustado a Olga Moreno que se ha negado a entrar en directo al programa para saludar. Sálvame ha contactado con Marta López que está disfrutando de sus vacaciones en un barco en Ibiza junto a amigas como Olga Moreno o Makoke.

Enfado generalizado

La hemos visto salir del barco en dirección al restaurante en el que estaba comiendo Olga, pero no ha habido manera. “Me ha dicho que ni loca, yo la voy a respetar”, aseguraba la colaboradora. En cuanto a si se ha enfadado por lo que han intentado hacer en directo, Marta, lo tiene claro: “Si lo hace lo entendería. Sabiendo ya que no quiere, no se me ocurre sacarla ni de lejos”.

Está claro que a Olga le ha molestado y no solo a ella. Gran parte de la audiencia del programa no ha entendido mucho esta jugado y ha criticado que hayan estado detrás de Olga rogando entrar en un programa donde siempre la han criticado.

Parece que lo de Ana y Olga tiene difícil solución.