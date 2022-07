Anabel Pantoja se compara con Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’ y las redes arden

Supervivientes priva a sus concursantes de muchas de las comodidades de las que disfrutan en su día a día y algunas parecen muy superficiales, como los espejos. Pero prescindir de ellos hace que no puedan ver su aspecto actual. Y los cambios en esta experiencia extrema son bien grandes. De hecho, el primer reflejo que pueden ver una vez son expulsados, siempre provoca mucha impresión.

En esas circunstancias la imaginación se dispara y Anabel Pantoja ha cogido un coco relleno de agua para verse reflejada y parece que le ha vuelto el disgusto por el corte de pelo que se dejó hacer a cambio de una hamburguesa XXL que tan bien le sentó.

“Me estoy viendo los ojos, las cejas… ¿Tú me puedes explicar qué ha visto el Yulen en mí con estas arrugas aquí, estos pliegues?”, aseguraba la colaboradora de Sálvame. “Él se va a pensar que le he dicho que tiene nueve años menos que yo… no, tiene 19 años menos que yo”, insistía tirando piedras sobre su tejado.

Empiezan las comparaciones

“Tengo cara de antigua. Parece Nieves Herrero el pelao”, insistía. “Ya te he dicho que te pareces a Nagore”, le replicaba su amiga Ana Luque. “Es una ofensa, pide disculpas”, le pedía Anabel viendo injusto para Nagore esa comparación.

“Alba Díaz, que es tu amiga, es influencer”, seguía intentando animarla su amiga. “Sí, igualita”, respondía Anabel. “En el cuadro de las Meninas, ¿no había una menina sentada delante? Me falta el perro”, seguía criticando su corte de pelo.

Y no eran las únicas comparaciones. De hecho, le faltaba una que ha levantado muchas suspicacias. “Parezco Rociíto cuando salió de Chipiona, de verdad, ya”, decía Anabel. Y para qué queremos más, no hay más que echar un vistazo a twitter para darse cuenta de que no han gustado mucho esas palabras.

“Qué avaricia, tía, en vez de mirar por mi imagen y mi salud mental, miré por mi estómago. Parezco una mezcla entre la Mafalda, la Menina, María Teresa Campos y Nieves Herrero. Yo no sé cómo Yulen se ha podido fijar en mí y que me diga que yo estoy guapa con el pelo corto…”, terminaba zanjando el tema Anabel que sigue preocupada por su cambio de look.

Y por mucho que insista, parece que Yulen la sigue viendo igual de guapa con 25cm menos de pelo.