Selena Gómez se niega a meter la barriga cuando posa en bañador

Hubo un tiempo en el que Selena Gómez aparecía siempre impecable. Delgada, maquillada, peinada… vamos, la imagen de la perfección. Algo posible, pero agotador. Pero todo eso acabó pasándole factura a su salud mental. Todo acabó cuando decidió hacer terapia y cambió su forma de ver las cosas.

Lleva un tiempo apostando por la comodidad por encima de la apariencia. Y sigue siendo igual de bella, pero más auténtica. Se ha convertido en una defensora del body positive y defiende sus michelines sin ningún tipo de complejos.

Una idea que todavía no han logrado asimilar todas las mujeres que en muchas ocasiones se siguen viendo presionadas por unos cánones de belleza. Ella no abandona la lucha para conseguir que todas se sientan a gusto con sus cuerpos.

El TikTok de la barriga

En las últimas horas ha publicado un TikTok en el que podemos verla en un barco con un bañador estampado. Ha querido recrear un audio que recoge la conversación de dos chicas. Una le dice a la otra que meta tripa para tener una mejor pose. Selena ha asumido el papel de la que chica que contesta.

"No voy a meter una mierda. Las barrigas reales están de vuelta, ¿vale?", se ha aprendido para poder hacer el playback. Y no ha dudado en acariciar su tripa para dejar claro que existe y que no tiene ninguna intención de ocultarla.

“Inspiración y modelo a seguir ❤️”, aseguraba un seguidor. Y no era el único, eran muchos los que compartían mensajes de agradecimiento y apoyo.