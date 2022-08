Benny Blanco se convierte en ARMY en su nueva colaboración con BTS y Snoop Dogg, ‘Bad Decisions’

Los fans de BTS han recibido una buena noticia y una sorpresa al encontrarse con una nueva canción del grupo, a pesar de haber anunciado su descanso. Los rumores de una posible colaboración entre la boyband y Benny Blanco se hicieron presentes cuando subieron una foto juntos en unos premios, hace unos meses. Y por fin podemos escuchar el tema que han creado.

No han colaborado solos, también han estado acompañados de Snoop Dogg. Lo han hecho en Bad Decisions, un tema electrónico y synth-pop que habla sobre estar obsesionado con una persona a la que se ama por tan solo existir. Los chicos de BTS son los encargados de cantar el tema y Benny Blanco ha sido el protagonista del videoclip que han lanzado junto a la canción.

El músico se convierte en un auténtico ARMY, representando esa ilusión y ganas de ver a tu artista favorito en concierto. El videoclip hace una cuenta atrás del día del show de BTS, mientras que Benny Blanco realiza diferentes actividades a esperas de acudir al recinto del espectáculo. Paredes forradas con las caras de los chicos, un accidente a 15 minutos del evento y una equivocación de día son solo algunas de las cosas tan graciosas y curiosas que ocurren a lo largo de la pieza audiovisual.

El día del anuncio, Benny Blanco expresó que aún no se podía creer esta colaboración: "flipando con que tenga una canción a punto de salir con Jin, Jimin, V y Jung Kook de BTS además de Snoop Dogg. Ni siquiera parece que sea algo real".

Por su parte, Snoop Dogg no ha estado muy partícipe en la promoción del tema, pero en abril ya dio pistas sobre una colaboración con el grupo surcoreano: "Prefiero que sean ellos los que hablen, pero mi parte está dentro. Es oficial, como un árbitro con su silbato. Me encanta el mundo del entretenimiento. Es buena música y me encanta cómo suena".

Un tema lleno de buen rollo, energía y listo para bailar este verano.