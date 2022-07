BTS se une a Benny Blanco y Snoop Dogg en ‘Bad decisions’

La próxima colaboración de BTS ha sido desvelada. Durante varias semanas fueron muchos los rumores que aseguraban que la banda de K-pop habría participado en el primer adelanto del nuevo disco de Benny Blanco. Y por fin todas las informaciones han sido confirmadas con nombre de la canción, colaboradores y fecha de estreno.

Será el próximo 5 de agosto cuando se estrene el primer single del nuevo disco del rapero que ha contado con la ayuda de Snoop Dogg y de los surcoreanos para dar vida a Bad decisions. Quedan por lo tanto un par de semanas para que podamos disfrutar de este hit que unirá dos mundos sonoros bien diferenciados.

Para ir calentando el estreno e ir disparando la expectación (aunque tampoco hace mucha falta) tanto el rapero como la banda han publicado en sus redes sociales un vídeo repleto de humor en el que Benny Blanco les pide poder formar parte del grupo. Un "¿qué?" y un "no" generalizado es la respuesta más divertida para ir adelantando su colaboración de Jin, Jimin, Jung Kook y V.

No será el único teaser que vayan a publicar. A través de los canales oficiales de los artistas implicados se irá mostrando el making of del rodaje así como otro material audiovisual relacionado con el videoclip al que seguirán también el vídeo con la letra y el visualizador final.

El productor ha explicado también en sus redes sociales que sigue "flipando con que tenga una canción a punto de salir con Jin, Jimin, V y Jung Kook de BTS además de Snoop Dogg. Ni siquiera parece que sea algo real". Un estreno de altura para un álbum que se espera antes de que termine el presente año.

Snoop Dogg no ha participado de esta promoción inicial pero sí que dejó algunas pistas en el mes de abril sobre su colaboración. "Prefiero que sean ellos los que hablen pero mi parte está dentro. Es oficial, como un árbitro con su silbato. Me encanta el mundo del entretenimiento. Es buena música y me encanta cómo suena".

En las últimas semanas hemos visto como alrededor de BTS iban surgiendo diferentes proyectos tanto conjuntos como en solitario: tanto su colaboración con Disney como interesantes proyectos como los de Charlie Puth.

¿Todxs listxs para el estreno?