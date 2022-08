5 datos sobre Lorena Medina, la cantante que pone voz a La Vuelta 2022

Por primera vez en 40 años de historia, La Vuelta Ciclista a España (Ahora, tan solo La Vuelta) ha recurrido a un grupo de varios artistas para componer la sintonía oficial de la 77ª edición, marcando así un antes y un después en esta tradición deportiva y musical.

Este 2022, la canción se llama C'mon C'mon y en su creación han participado The Inner Kids, Sophie Francis, Dannic y Lorena Medina. Siendo esta última cantante la encargada de poner voz al tema.

¿Y quién es ella? Aquí van 5 datos para concerla mejor.

1. Nació en México D.F.

Lorena Medina tiene nacionalidad mexicana. Ha vivido en otros países, como Estados Unidos y en Reino Unido.Ahora mismo está afincada en Ámsterdam, Países Bajos, trabajando en su álbum debut.

2. La música: un sueño trucado que ha vuelto a su vida

A los 16 años se le presentó la primera oportunidad dentro de la industria musical. Sin embargo, debido a una complicada situación, sus familiares rechazaron la propuesta y se olvidó de la música. Sin embargo, en los últimos años, esta afición ha vuelto a ganar fuerza en su vida, llegando a convertir cantar y escribir canciones con amigos en un sueño cumplido y por el que trabaja día a día.

3. Personalidad polifacética

Además de cantante, también ha sido actriz, modelo (durante 7 años) e influencer en redes sociales. Suma 192K seguidores en Instagram y más de 18K oyentes en Spotify. Este año está enfocada en su carrera musical, llegando a publicar sus primeros sencillos en solitario: Perfil Falso y Medellín.

Lorena Medina - Perfil Falso

En 2021, colaboró con Mabbi en el tema Vete Sola.

Entre sus apariciones en televisión se halla el reality show británico Ex on the Beach VIP y la serie documental Playboy Cyber Girls.

4. Es capricornio

Nació el 18 de enero de 1992. Se define como "fuerte, luchadora, pasional, positiva, real, leal, honesta, riesueña, soñadora, 'a giver'". Es una persona que nunca se rinde y le encanta hacer sonreír a la gente.

5. Es la segunda artista mexicana que pone voz a La Vuelta

Patricia Manterola ya lo hizo en 2002 con Que el ritmo no pare, una canción que todavía hoy nos hace bailar cuando suena en verbenas y orquestas de pueblo.