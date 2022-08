Lucía Fernanda: “Las comparaciones me parecen cosas muy novatas y aportan poco a nuestra cultura”

Lucía Fernanda continúa en su camino por encontrarse a sí misma dentro del mundo de la música. Después de lanzar su álbum debut Yelem el pasado año, la joven ha vuelto a sorprender con un nuevo tema donde fusiona elementos árabes y flamencos en colaboración con Sami Duque.

Alili, que así se llama la canción, ha sido compuesta por la propia Lucía junto a Chus Santana y Víctor Martínez. "Tenía muchas ganas de hacer algo como más especial, tanto visualmente como creativamente y artísticamente, para esta nueva etapa que quiero empezar a llevar de Lucia Fernanda", ha expresado la artista. Asimismo, supone un antes y un después para ella como artista. Ahora tiene las cosas mucho más claras y se mueve con mucha más seguridad por una industria predominantemente masculina que aún tiene muchas cosas que cambiar.

Este nuevo sencillo es, además, un tema perfecto para lo que queda de verano. "Me encanta que hayamos podido sacarla en verano; para mí era super fundamental. Si no, no la hubiese sacado, porque creo que es un tema muy veraniego, fiestero, de playita y era lo que me apetecía en este momento", nos ha explicado.

Con ella hemos hablado sobre este reciente lanzamiento, su videoclip, un hipotético remix, sus deseos de colaboración con otros cantantes, la gira de C. Tangana y sus planes de futuro. Descubre todo lo que nos ha contado...

Sobre el nuevo single



P: ¿Qué supone Alili de cara a diferenciarlo con lo anterior y lo que viene?

R: Para mí es el nexo hacia una Lucía Fernanda más madura, que sabe lo que hace, dando pasos con más seguridad... Siempre que se empieza en la música a crear algo, empiezas a mostrar tus emociones. Al fin y al cabo la música, y el arte en general, es transmitir tus emociones hacia otras personas para que estas se sientan identificadas o que forman parte de algo. Para mí ha sido un proceso desde que empecé: el ir cogiendo seguridad en mí misma, en las cosas que quería decir y cómo quería decirlas. Alili es como un empoderamiento máximo y en el vídeo se ve ya. Me quito la careta, esta soy yo y es lo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Es una nueva etapa en la que de verdad voy a empezar a hacer lo que quiero y lo que realmente me gusta que es lo importante, porque si no no tendría sentido.

P: ¿Tenías claro que querías colaborar con Sami Duque para este tema? ¿Qué ha aportado? ¿Cómo ha sido trabajar con él?

R: Fui barajando varias opciones de colaboraciones... Al final salió Sami y yo super contenta. De de hecho, sus raíces también tienen que ver con este concepto medio arabesco-flamenco, que le encaja perfectamente. Hablé con él por Instagram directamente, le dije que tenía un tema, se lo mande, él me dijo que le encantaba y que le apetecía sumarse. Así que lo hicimos de una. Me gustó mucho el rollo que le dio así que estoy muy contenta con el resultado.

P: Desafortunadamente, no pudisteis grabar el videoclip en la propia Granada. Sin embargo, en un directo de Instagram previo a que saliera Alili abriste la puerta a un hipotético remix para poder rodarlo allí por fin. ¿Con quién te gustaría hacerlo?

R: No nos dio la vida. Me dijeron: "Venga, tenemos que sacar el vídeo en... 3 semanas o no sé. El caso es que teníamos un tiempo corto y reducido, por lo que a Granada no llegábamos y me dio mucha rabia. La canción habla de la ciudad, de la Alhambra, de esa Granada bohemia y bonita. Y claro, yo era como (resopla) qué pena. Luego pudimos grabarlo en un salón de té en Madrid y en una discoteca que cuando se lo digo a la gente no se lo cre. Me dice: ¿En serio es en Madrid? Y yo: "Sí, sí. Esto está en Madrid".

Me encantaría, si el día de mañana hacemos un remix, subir a una mujer. Me da mucha pena que sea más difícil ponerte en contacto con mujeres que con hombres, porque precisamente hay más hombres que mujeres en la industria en general, y eso da pena. Que las pocas mujeres que hay ya tienen sus proyectos y sus líos... Siempre hay más hombres. Me gustaría, desde luego, que subiera alguna mujer empoderada y fuerte a meterle caña. Y si no, tiraría seguramente por algunos flamenco-reggaetoneros, flamencos-urbano, 100%. Por ahí serían las colaboraciones.

P: ¿Tienes algún nombre en mente?

R: Te diría un Omar Montes... me encantaría. Algo así. Pienso que él tiene también mucho que ver con estos mundos y este tipo de música. De hecho, Omar me encajaba desde el principio pero no salió.

P: Siguiendo sobre el tema de las colaboraciones. Si pudieras enviar un mensaje privado, como hiciste con Sami Duque, a cualquier artista sabiendo de antemano que te va a decir que sí, ¿a quién se lo mandarías?

R: Judeline me gusta mucho. Es una artista muy top, me gusta mucho su música. Le escribiría y charlaría un rato con ella. Me interesa mucho lo que hace y me gustaría saber de ella. También a la Mala, a Beatriz Luengo... A alguna mujer así, que me contara qué hace ahora mismo en el estudio.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia de dirigir el videoclip a medias con Luke Martin?

R: Dirigir un vídeo por primera vez ha sido todo un reto para mí, aunque siempre he estado muy implicada en todos mis videoclips, menos en Canastera; en La Manta estuve muy implicada a nivel creativo, guionístico y a nivel inventarme una película. Entonces con Alili ya tocaba.

Hay directores muy buenos y no es por hacer de menos el trabajo que hacen -maravillosamente además-, pero muchas veces te cuesta llegar justo a lo que quieres decir y ponerte de acuerdo sobre la misma idea con otra persona. Yo a veces tengo las ideas tan metidas en la cabeza que me cuesta mucho que alguien las entienda a la hora de ejecutarlas.

Si el día de mañana hacemos un remix de Alili, me encantaría subir a una mujer fuerte y empoderada a meterle caña

Con Luke ha sido todo lo contrario desde el principio. Es una persona que, desde que le conocí por primera vez en mi vida, cuando le decía una idea, me la subía. Es decir, además de entenderla, la hacía más grande. Esa conexión que tuve con él hizo que nos planteáramos hacer algo juntos. Luke tampoco había dirigido nunca nada antes. Estábamos los dos subiendo a una montaña rusa nueva.

Y como decía, ha sido un reto para los dos, ha sido mucho trabajo y mucho curro, pero mucho mucho -él y yo lo sabemos-. Han sido muchas horas de hablar y de conversar sobre lo que era posible y lo que no, además siendo novatos en esto. A pesar de todo, hemos podido contar con la ayuda de una productora maravillosa como es Phoski Films, que igual, te captan las ideas al momento. Ha sido super fácil trabajar con ellos, nos hemos entendido super bien y ha habido un equipo de personas maravilloso, gracias al cual ha salido adelante todo esto.

P: ¿Y volverás a repetir la experiencia como directora?

R: (Resopla). Pues no lo sé, porque de verdad, que me ha quitado años de vida (ríe). Pero nunca se sabe. Ahora mismo lo que quiero, sobre todo, es meterme en el estudio y hacer canciones. Estoy más para eso que para dirigir cine. Con tener a Luke, que para mí es un Andy Warhol de la vida, que puede hacerlo todo. Igual te cose la ropa el videoclip -cosa que ha hecho con sus manos- que te hace el arte del vídeo, que te produce -se ha encargado de gran parte de la producción-, que te lo dirige. Es multiusos.

Sobre la gira de C. Tangana



P: ¿Cómo está siendo para ti participar en la gira de C. Tangana?

R: Desde el principio me ha alimentado mucho, he crecido y aprendido mucho en este proyecto de C. Tangana. Yo nunca había estado (ni yo ni parte de la banda) ni tocado para tanta gente. Ha sido una locura. La primera vez que me subí a ese escenario dije "qué es esto". Incluso Pucho también fliparía. Ha sido toda una experiencia hacer todos los conciertos que hemos hecho. Tanto en Latinoamérica como la gira por España.

Ha sido un aprendizaje muy grande. Sobre todo he estado para aprender, y no solo de Pucho, sino también de todos los artistas que lleva con él, de todo lo que implica hacer un concierto como el que hace, retransmitido a su vez en la pantalla, que es como ver una película en directo. Yo como no lo he visto... siempre diré que me quedaré con las ganas de ver el show de C.Tangana.

P: Si pudieras quedar con un momento especial de la gira, ¿con cuál sería?

R: Latinoamérica para mí fue mágico.

P: ¿Alguna anécdota que nos puedas contar?

R: ¿Alguna anécdota? Wow... Es que [resopla] no sé. Muchas. Ha sido mucha paliza, muchas horas de ensayar. Han pasado tantas cosas que no sabría decirte nada en concreto ahora mismo.

P: ¿Cómo lidias con las comparaciones que te hacen con Rosalía y con el hecho de venir de una familia que respira arte y talento por los cuatro costados?

R: Me da igual, la verdad. Ni me va ni me viene. Las comparaciones me parecen cosas muy novatas que aportan poco a la cultura. Estar comparando y decir quién es mejor o peor, quién ha copiado de esto o de lo otro... Creo que en la música ya está todo inventado y que hoy en día es un arte saber inspirarse y de qué inspirarse, cómo coges de aquí y cómo coges de allá.

Como, por ejemplo, lo que ha hecho Pucho en su disco de El Madrileño. Para mí es un arte cómo en algunos temas ha incluido letras de toda la vida, de La Tana y artistas muy grandes, se lo ha llevado a su terreno y los ha convertido en otro tema totalmente nuevo. Y para mí eso también es arte; no es copiar ni mucho menos, ni comparar...

Creo que hay sitio para todos los artistas en la música y que el compañerismo es muy importante. Sin esto no hay arte. Si no se sabe valorar cuando alguien está haciendo bien su trabajo y saber disfrutar de otros artistas, y en su lugar salen a relucir los egos, las comparaciones, las envidias... me parece que lo que ocurre es que se aporte poco a nuestra cultura, a que el arte crezca menos y quede todo limitado.

Sobre su proyecto y futuro más inmediato

P: ¿Qué es lo que vas hacer una vez acabe la gira?

R: No hicimos gira del disco de Yelem. No sé por qué y me encantaría saberlo. Tampoco he tenido bolos, casi, de mi proyecto. Me encantaría poder hacer una gira de mi música; sería un sueño para mí. Ojalá pudiera decirte: "aquí están todas las fechas" pero no tengo ninguna de nada. De momento, solo lo de Pucho que me está aportando mucho, dando mucha visibilidad también y dando a conocer también lo mío.

Ahora con esta nueva etapa, lo que voy a hacer es meterme en el estudio un tiempecito, a hacer un nuevo proyecto con las ideas que tengo en la cabeza y llevarlas a cabo. Y seguir adelante con lo que sea.

P: ¿Y este proyecto lo harás sin prisa; es decir, sin fecha de plazo exacta?

R: Claro que tengo prisa. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Ahora mismo, es verdad que el estar girando, para arriba y para abajo, moviéndote en tour, te da poco tiempo para hacer lo tuyo. A mí la inspiración no me viene en la carretera, me viene encerrándome en el estudio una semana, dos, tres, en bucle. Así hice Yelem y así haré lo siguiente. Tengo prisa por hacerlo, claro que sí, pero necesito tiempo. Ahora en septiembre que se termina la gira de C. Tangana empezaré con lo mío.

Lo siguiente que quiero hacer es una recopilación de varios temas. Quizá lance algún single de lo nuevo antes de que se acabe el año. Pero hasta el año que viene no sacaré un proyecto con unos cuantos temitas juntos.