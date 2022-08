Jennette McCurdy (‘iCarly’) confiesa que sufrió abusos en la adolescencia y trataron de ocultarlos con dinero

Jennette McCurdy fue una de las caras más conocidas de Nickelodeon durante la década de los 2000. Su personaje de Sam Puckeet en la serie iCarly le llevó al ojo público. También protagonizó otra ficción de la cadena, Sam and Cat. Sin embargo, a pesar de que todo parecía bonito, la actriz pasó malos momentos y eso es lo que relata en su propia novela biográfica, I’m glad my mom died, la cual estará a la venta muy pronto.

La intérprete se alejó de la actuación en 2021, tras los rumores que confirmaban dicho hecho por no participar en el reboot que iban a realizar de la serie iCarly. La verdad es que dejó su trabajo como actriz porque, a pesar de que lo llevaba haciendo desde los 6 años, no le gustaba. Nunca se sintió a gusto del todo y tuvo que realizarlo cuando era menor de edad porque era la principal fuente de ingresos de su familia.

Ahora, Jennette McCurdy se abre en canal en I’m glad my mom died, su novela biográfica que contará aspectos muy importantes y desconocidos de su vida. Aún no hay fecha oficial de lanzamiento, pero la revista Variety ha tenido acceso a algunas partes del libro y algunas no dejan en buen lugar a la cadena Nickelodeon.

La actriz confiesa que sufrió abusos por parte de un hombre que formaba parte de la cadena y al que denomina como “El Creador”. No revela su identidad, pero relata que esta persona le incitó a beber alcohol cuando tenía 18 años, edad en la que todavía no está permitido hacerlo en Estados Unidos. Además, cuenta que le tocó los hombros para darle, posteriormente, un masaje que ella no deseaba: “Quería decirle que parara, pero me daba miedo molestarle”.

La historia con “El Creador” no se queda aquí y tras saberlo Nickelodeon, tres ejecutivos de la cadena se reunieron con ella para intentar sobornarla. En principio, le dijeron que iba a ser un regalo, concretamente, de 300.000 dólares. Sin embargo, la trampa estaba en que si aceptaba el dinero debía no difundir los abusos que había sufrido por parte de dicho hombre. “Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando 300.000 y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con El Creador”, explicó Jennette McCurdy.

Ella rechazó la oferta y los ejecutivos insistieron en que tomara el dinero “gratis”, aunque tenía otro trasfondo detrás. La actriz se ha mostrado muy tajante respecto de este tema y en su libro se realiza una pregunta indignada: “¿Nickelodeon me ofrece 300.000 dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal de abusos con El Creador? Esta es una televisión con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de acogerse a algún tipo de estándar ético?”, adelanta Variety.

Un testimonio impactante y duro de llevar para Jennette McCurdy, la cual quiere contar la realidad que hay detrás de toda la fachada de personaje público que tienen que construir.