Vicky Martín Berrocal comparte su primer posado en bañador de este verano: “Ya tocaba”

Vicky Martín Berrocal es toda una influencer en redes sociales donde todo lo que hace despierta interés. Lleva unas semanas compartiendo imágenes de sus vacaciones, pero hasta ahora no se había lanzado a publicar un posado en bañador. Pero eso se acabó.

Ha compartido una imagen en la que podemos verla recostada sobre la arena fina de las playas de Punta Umbría donde ha estado estos últimos días. Luce un bañador en tono verde militar sin tirantes.

Muchas le han preguntado de dónde es el traje de baño y no ha dudado en sacar a todos de dudas. Se trata de una de las piezas de la colección de este verano de Red Point.

Cuestionada

Son muchos los que han señalado lo guapísima que está, aunque no han faltado las voces discordantes y han puesto en cuestión la naturalidad de esta foto. “Muy guapa, pero esta foto será de hace años no? porque te vi la semana pasada en el tabla en punta y para nada”, apuntaba una seguidora poniendo en cuestión que ese tipazo sea de ahora.

“No era yo”, contestaba la diseñadora en referencia a que no era ella la mujer que debía haber visto. La seguidora ha pedido disculpas, pero no ha faltado la que aseguraba que sí lo era porque lo había posteado en sus stories. En fin, sea de ahora o de hace dos años, lo cierto es que Vicky está estupenda. De ahí que su hija, Alba Díaz, no haya dudado en compartir un “guapiiiiisima”.

De hecho, madre e hija han disfrutado de estos días de vacaciones juntas y Alba no ha podido dejar más claro de lo mucho que ha disfrutado.

Amor de hija

“No cambiaría estos días a tu lado por nada del mundo. Tampoco cambiaría el destino, se lo que significa punta umbría para ti. No se me va a olvidar este viaje jamás... que risas, que conversaciones, que manera de disfrutar de nuestra compañía…”, escribía junto a una imagen de ambas muy tierna.

“Aunque no es lo único que has disfrutado, tendrías que haberte visto la cara cuando llegaban esas papas aliñas bañadas en aceite y cuando le dabas los 3 primeros traguitos a tu querido José pariente con 2 hielos después de quitarte las sandalias y meter los pies en la arena de tu playa favorita...”, desvelaba sobre los rituales veraniegos de su madre.

“Amo verte feliz, amo verte emocionada, me gusta ver como nuestra relación crece, como cada día nos vamos conociendo más y mejor, como trabajamos vivir el presente y nos olvidamos de todo lo demás, es aquí y ahora. Adoro ver cómo me miras a lo lejos y te alegras de verme feliz con mis amigos en el mismo lugar donde con mi edad pasabas todas tus tardes de verano. En definitiva, agradezco estos días a tu lado, siempre son necesarios y me hacen mucho bien. Te quiero mamá🤍”, terminaba esta bonita declaración de amor.