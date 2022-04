Vicky Martín Berrocal ha compartido su rutina de belleza y alguna seguidora ha querido darle algún consejo

Vicky Martín Berrocal tiene muchos seguidores que admiran sus diseños y apoyan su estilo. Pero también ha logrado convertirse en una gran influencer del body positive. Apuesta por la belleza de todas las mujeres y eso ha hecho que muchas se identifiquen con ella.

La hemos visto con más o menos kilos, con y sin maquillaje, pero siempre haciendo gala de esa naturalidad que la caracteriza. Y en ese tono ha querido compartir cuál es su rutina de belleza, que seguro que más de una ya intentará poner en práctica viendo lo bien que le funciona a ella.

“¡Hola familia! Como muchos me soléis preguntar en qué consiste exactamente mi rutina de belleza, hoy vengo a explicaros en detalle qué productos uso”, empezaba informando junto a un vídeo en el que vemos cómo lleva a cabo esa rutina.

“En primer lugar, nunca me voy a dormir sin aplicarme el Tónico después de la limpieza, ya que no solo me limpia la piel en profundidad si no que me aporta una luminosidad natural que me encanta”, comenta sobre el primer paso.

“A continuación, me aplico el Sérum por el rostro y cuello, cómo veis de textura ultra ligera y suave. Ambos son de la línea antioxidante de @atashicellular. Al levantarme, me vuelvo a aplicar el sérum y la DD Cream para realzar el brillo y unificarme el tono”, seguía explicando.

Y no se ha conformado con exponer cuáles son los pasos, sino que ha añadido algún consejo: “Os doy un truquito, si os aplicáis el serum antes de la DD Cream, conseguís que el famoso efecto ‘no makeup, makeup” dure más”, terminaba.

Piropos y consejos

Y claro, muchas han compartido piropos y comentarios que dejan claro que no le hace falta tanta cosa a Vicky porque ya es bella de por sí. Pero, aun así, no han faltado seguidoras que también le ha dado a ella algún consejo que, sobre todo, tiene que ver con la sostenibilidad.