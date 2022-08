Willow Smith habla por primera vez de la bofetada que su padre Will Smith le dio a Chris Rock

Han pasado más de cuatro meses desde que se celebraron los Oscar. La famosa entrega de premios tuvo a un solo protagonista: Will Smith. El actor, que esa noche se alzó con el premio a mejor actor principal por King Richard, no acaparó los titulares por su logro, sino por la bofetada que le dio a Chris Rock en mitad de la ceremonia.

El momento dio la vuelta al mundo y se convirtió en un tema de debate. El propio actor decidió alejarse del foco mediático un tiempo, aunque a finales de julio regresó a sus redes sociales para pedir perdón públicamente. “Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí cuando estés preparado para hablar", aseguró la estrella. Además, comunicó que se había puesto en contacto con Chris Rock para disculparse, aunque sin mucho éxito ya que él prefiere tomarse un tiempo para hablar.

La que sí que ha querido dar su opinión sobre todo lo que ocurrió hace unos meses ha sido Willow Smith. La hija de Will y Jada Prinkett ha hablado sobre el tema. Ha sido en la última entrevista que ha concedido para el medio estadounidense Billboard.

La pequeña de la familia Smith se ha hecho un hueco en la industria del entretenimiento gracias, sobre todo, a su carrera musical. Temazos como Meet Me At Our Spot o Wait a Minute se han convertido en hits gracias a TikTok.

La joven ha asegurado que el aluvión de críticas que recibió su padre la removieron por dentro: “Me sacudió y removió mis propios demonios internos”. Tras lo que ocurrió en los Oscar y las declaraciones de su madre Jada, Willow ha contestado si ha perdonado a su padre:

"Veo a toda mi familia como seres humanos, y los amo y los acepto por toda su humanidad"

La artista ha confesado que ser una persona conocida no es nada fácil ya que siempre están expuestos: “Debido a nuestra posición, nuestra humanidad a veces no se acepta”. La joven cree que el público deposita unas expectativas sobre ellos que no son reales y “eso no es bueno para una vida saludable”.

Se trata de la primera vez que Willow habla directamente sobre la bofetada de Willow Smith. Lo hace tan solo una semana después de que su padre pidiese perdón públicamente en sus redes sociales.