Will Smith habla del bofetón de los Oscars a Chris Rock: “Trato de no verme a mí mismo como una mierda”

El 28 de marzo de 2022, la carrera de Will Smith cambió para siempre. Podría haber sido la noche de su vida, y de algún modo la acabó siendo: el actor se alzó con el primer Oscar de su carrera gracias a su papel protagónico en El Método Williams, aunque minutos antes consiguió captar la atención de todo el mundo propinándole una bofetada a su amigo Chris Rock en pleno directo.

La razón es por todos conocida, el presentador hizo una broma sobre la alopecia de su mujer que no le gustó hasta el punto de levantarse y azotarle en la cara; para luego volver a su sitio gritando que "mantuviese fuera de su boca el nombre de su esposa". El debate se generó de manera internacional con las redes y colegas de profesión opinando al respecto, aunque no se vio ningún tipo de declaración por parte del que fue el Príncipe de Bel-Air.

Hasta ahora. Cuatro meses y un día después del suceso, Smith ha subido un vídeo a todas sus redes sociales -incluido YouTube- en el que ha hablado largo y tendido de todo... Empezando por una sincera disculpa. La explicación es la siguiente:

"Habéis preguntado algunas preguntas muy justas y he querido tomarme mi tiempo para responderlas", comienza diciendo un rótulo en el vídeo, anticipando los cinco minutos de monólogo que se marca. Por si alguien no lo recuerda, realmente el actor ya pidió disculpas en un comunicado un día después de lo sucedido, aunque esta vez lo ha querido hacer de un modo más personal.

Mirando a cámara, el estadounidense primero ha respondido a una pregunta aparentemente sencilla, pero que podría haber resuelto todo el problema de raíz: ¿Por qué no se disculpó con el presentador al recibir el premio? Smith se subió al escenario alavando los valores familiares, aunque no hizo ninguna referencia al incidente; ni si quiera teniendo en cuenta que había sucedido unos minutos atrás. Él responde que fue por eso mismo.

"En ese punto estaba distraído. Lo tengo todo borroso. Me he comunicado con Chris, y el mensaje que me ha llegado de vuelta es que él no está preparado para hablar. Y cuando lo esté, me lo dirá", con estas palabras, introducía sus disculpas al cómico por lo que le hizo. "Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí cuando estés preparado para hablar", le decía a cámara. También mentó a su madre, cuya entrevista hablando del daño que le hizo la situación ha leído, para disculparse con ella: "No pensé en cuánta gente estaba hiriendo en ese momento", recalca.

"¿Te dijo Jada que hicieras algo?"

Otra de las preguntas es de lo más llamativa. Cuando la cámara de los premios enfocó a Jada Pinkett-Smith en el momento de la broma, ella puso los ojos en blanco. Esta pregunta quiere dejar clara una de las teorías que más gente compartió: ¿Le dijo algo su esposa después de oírlo? "No. Tomé la decisión por mi cuenta. Por mis experiencias, por mi historia con Chris. Jada no tuvo que ver nada que ver con ello", responde, con una sonrisa en la cara que denota que el hecho de que su mujer le hubiese ordenado dar la bofetada es totalmente impensable para él.

También pide perdón a ella y a toda su familia, y sobre todo, a los demás nominados de la noche, porque considera que les robó su momento. Precisamente, sobre el hecho de haber decepcionado a gente dice que es su "trauma central" y siente mucho haberlo hecho. "El trabajo que trato de hacer es que estoy profundamente arrepentido, y estoy tratando de estarlo sin avergonzarme de mí mismo", confiesa.

"Trato de no verme a mí mismo como una mierda"

"Soy humano, cometí un error y trato de no verme a mí mismo como una mierda. Así que le diría a esa gente, sé que fue confuso, sé que fue impactante, pero os prometo que estoy completamente comprometido a poner luz, alegría y amor en el mundo. Y ya sabes, si eres capaz de aguantar la promesa, podremos ser capaces de ser amigos de nuevo", concluye, siendo ésta la última parte del vídeo antes de finalizar.