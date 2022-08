India Martínez luce increíble en bikini luciendo estrías: “son parte de nuestra belleza”

India Martínez tiene muy buena relación con sus seguidores y seguidoras de Instagram. La cantante cordobesa comparte su día a día en la red social sin ningún tipo de tapujo. Una forma de estar conectada con sus fans.

En verano, al igual que el resto de mortales, la intérprete de 90 Minutos comparte algunas fotos en bañador. De este modo, la artista ha querido mostrar algunas imágenes de su última sesión donde está increíble.

India aparece guapísima, luciendo bronceado, entre hamacas. Con un precioso bikini de color violeta, la cantante parece recién sacada de una película. ¡Y no nos extraña! India ha sido retratada por uno de los fotógrafos favoritos de las celebs españolas: Danphoto. Por delante de su objetivo han pasado rostros tan conocidos como Pilar Rubio, Marina Rivers o Lolalolita.

India ha sido la última celeb en posar para él. ¿Lo mejor de todo? El precioso mensaje que ha escrito la artista junto a las fotos de la sesión. Y es que la cantante se muestra segura mostrando sus estrías. ¡Y es lo que debería ser!

La cantante ha confesado que durante años ha estado acomplejada con las estrías de su cuerpo, pero que se ha dado cuenta de que forman parte de ella y que son parte de la belleza:

“Por cierto, deciros que a veces me he sentido acomplejada con las estrías de mi cuerpo, pero me he dado cuenta que son parte de nuestra belleza, desarrollo y vivencias, que son marquitas de guerra que nos hacen más reales y auténticos. Así que si hay alguien ahora mismo por ahí que se sienta acomplejad@ por ello que las luzca sin miedo”.

Un precioso mensaje con el que India quiere ayudar a aquellas personas que, como ella, han estado acomplejadas con alguna parte de su cuerpo. Y es que, al final, todo el mundo tiene pequeños complejos. Por suerte los tiempos están cambiando y cada vez está más normalizado ver cuerpos reales en los medios.