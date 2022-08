Gloria Camila, tercera confirmada para ‘Pesadilla en El Paraíso’, confiesa su mayor preocupación

Ya hemos empezado a conocer la lista de los concursantes confirmados para el nuevo reality de Mediaset, Pesadilla en El Paraíso. Un concurso en el que veremos a unos cuantos famosos convertidos en granjeros sumergidos en una vida sin muchas comodidades.

El primer concursante confirmado fue Pipi Estrada. Le siguió Omar Sánchez, el todavía marido de Anabel Pantoja que, tras Supervivientes, le ha cogido el gusto a esto de las cámaras y los realities. Una buena forma de huir del huracán mediático al que está sometido.

Igual le ocurre a la tercera confirmada: Gloria Camila. Ya es verano desvelaba su identidad este fin de semana. Ella será también granjera y ya ha empezado a practicar. Llegaba al plató con la leche ordenada por ella misma.

Oye, ¡pues parece que se le da mejor lo de ordeñar que lo de servirse la leche directamente desde la botella! 😜 🥛



¡Bienvenida a #PesadillaEnElParaíso, Gloria Camila! 🐷🌾👩🏻‍🌾 pic.twitter.com/LE2tcwB1Up — Fremantle España (@FremantleESP) August 7, 2022

La preocupación de Gloria

Explicaba que en esta ocasión va a ser diferente a su anterior reality, entre otras cosas, porque va sola (la primera vez fue con su ex pareja, Kiko Jiménez) y porque tiene otra edad. “A Supervivientes fui con solo 21 años, era una niña, ahora soy mayor y voy más segura de mí misma", admitía.

Su compañero Aurelio Manzano no dudaba en preguntarle si le parecía el mejor momento para desaparecer ahora que hay una buena montada con la supuesta separación de su padre, José Ortega Cano y Ana María Aldón.

"Casi prefiero estar ahí dentro que aquí fuera con la que hay montada", bromeaba Gloria, “me voy, prefiero ordeñar vacas ahora mismo". Luego se ponía seria y reconocía que esa era su gran preocupación. Que pese a que les iba a venir bien tomar distancia y que cada cual hiciera su vida y tomara sus decisiones, no significaba que fuera a dejar de pensar en su padre.

"Me preocupa que él esté bien, pero también nos viene bien que cada uno tome sus propias decisiones" confesaba. Desde luego, se la ve con muchas ganas de participar en este nuevo programa y parece contenta con los dos primeros concursantes confirmados.

Verónica Dulanto no perdía la oportunidad de preguntarle por la situación sentimental actual de su padre. "No me voy a pronunciar, pero sí que sé la situación, yo con Ana María ahora no tengo relación, estamos exactamente igual que hace una semana", era toda la respuesta que daba.

Respecto a este nuevo fichaje, no se ha hecho esperar la reacción en redes donde hay tantas críticas como alabanzas. Ya se sabe que cuando se habla de esta familia todo se divide entre los que están del lado de Rocío Carrasco y los que no.

Veremos quiénes son los siguientes. De momento, no tenemos más pistas.