'Pesadilla en el paraíso' segundo concursante confirmado: ¿nuevo drama para Anabel Pantoja?

Telecinco ya está calentando motores para el estreno de Pesadilla en el paraíso. Sin embargo, vamos conociendo en pequeñas dosis quiénes serán los concursantes de este nuevo reality, que promete ser la gran apuesta del canal para esta temporada. Hace tan solo unas horas hemos conocido una nueva pista sobre el segundo concursante de este nuevo talent.

Se trata de una carta de despedida con la que el concursante quiere dedicar unas palabras a alguien, antes de marcharse al pueblo gaditano donde va a grabarse este nuevo programa. Durante muchos días los participantes abandonarán sus casas y sus vidas más “urbanitas” para meterse de lleno en una granja, donde no existirán esas comodidades a las que están acostumbrados.

La carta de despedida decía lo siguiente: “Querida familia: Me marcho a El Paraíso dejando cuentas pendientes, pero merezco empezar de cero. ¡Estoy deseando llegar! ¡Ya sabéis que me encanta la naturaleza! Espero que estéis orgullosos de mí si soy capataz, dirigiendo negocios no me va nada mal, ¿eh? Os echaré de menos”, ha plasmado en un papel.

Una pista que dejaba mucho lugar a la imaginación y una lista de nombres muy abierta, ya que podrían ser muchos rostros conocidos del panorama social. Eso sí, muchos no han dudado en lanzarse a la piscina y apuntar a Omar Sánchez, Isa P, Gloria Camila y hasta Tom Brusse. Apuestas de lo más variadas en las que vemos que cualquier nombre podría encajar a la perfección con esa carta de despedida.

Sin embargo, ahora ya podemos decir que los más atrevidos estaban en lo cierto porque entre esos nombres se encontraba el segundo concursante confirmado de Pesadilla en el paraíso. La pasada noche del viernes 5 de agosto en Sálvame Deluxe se ha revelado su identidad y sí, nos hemos quedado un poco a cuadros.

Nuevo concursante en Pesadilla en el paraíso

Nada más y nada menos, que la persona encargada de meterse en el papel de granjero en los próximos meses es Omar Sánchez. Así lo confirmó él mismo entrando en directo al Deluxe para narrar en primera persona que estaba muy emocionado por su nueva aventura. “Tengo muchísimas ganas, me lo propusieron y tras pensarlo mucho he decidido entrar”, ha explicado.

Además, ha aprovechado su aparición para dejar claro que está soltero, aunque esté conociendo a Raquel Lozano. “Yo hoy por hoy soy una persona soltera. No sé lo que me pasará ahí dentro. Sería mucha casualidad que me pasara lo mismo que Anabel en Supervivientes”, ha detallado refiriéndose al flechazo de esta con Yulen Pereira.

Aun así, el surfista canario no se cierra a mantener relaciones sexuales o dejarse llevar si surgiese la oportunidad. “Creo que no lo haría por respeto a mi familia, pero nunca se puede decir de esta agua no beberé”, ha declarado.

Omar Sánchez se prepara para la gran aventura, igual que Pipi Estrada, primer confirmado y, por lo tanto, desde ahora su nuevo compañero en la granja. Todavía quedan muchos nombres por desvelar, pero parece que este reality supondrá un antes y un después para muchos concursantes.

¡SEGUNDO CONFIRMADO!



Omar Sánchez (@omar_e33) es el segundo concursante oficial del nuevo reality de Telecinco #PesadillaEnElParaíso 🐑 pic.twitter.com/ETFI8YBDSX — Pesadilla En El Paraíso (@PesadillaEnElPa) August 5, 2022

¿Qué pensará Anabel?

Omar Sánchez ha asegurado que no ha hablado nada de su participación con la que ya es oficialmente su ex pareja, Anabel Pantoja. “Cada uno tiene su vida, ya no es mi pareja, no tengo que consultarle nada, lo he hablado con mi familia y me apoyan al cien por cien", ha espetado.

Veremos a ver qué opina la sobrinísima de la participación del que ha sido su marido nuevamente en un talent televisivo.