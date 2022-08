Omar Sánchez sobre ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Sería mucha casualidad que me pasara lo mismo que a Anabel”

Tras saber que Pipi Estrada se convertía en el primer confirmado de Pesadilla en El Paraíso, el segundo fue Omar Sánchez, el todavía marido de Anabel Pantoja. Será su segundo reality después de haber pasado por Supervivientes. Ha hablado en Viernes Deluxe donde se desveló su participación.

No pudo consultarlo con Anabel porque estaba en Honduras cuando le hicieron la propuesta y reconoce que le costó mucho tomar la decisión. Finalmente aceptó tras hablarlo con los suyos, “sobre todo, mi familia, como siempre, antes de hacer algo le pido opinión para ver si me beneficia o no, sobre todo, consejo. Al final soy una persona que siempre he sido muy familiar y todo lo que hago en mi vida les consulto a ellos”.

Antes de desvelar su nombre María Patiño quiso preguntarle si se lo había comentado a Anabel y la respuesta ha sido contundente: No. “Ella es importante, pero no está en mi vida, tiene sus historias y su familia”, aseguraba.

¿Soltero o con novia?

Entra en un momento en el que ha confirmado que está conociendo a Raquel Lozano, ex concursante de Gran Hermano, aunque sin ser todavía su novia. "Ahora mismo había dicho que estaba conociendo a Raquel y demás, pero de momento estoy soltero, no sé qué pasará las próximas semanas antes de entrar, pero de momento no tengo ninguna relación ni ningún compromiso y voy a darlo todo”, admitía sobre sus intenciones.

Algunos ya fantasean con la posibilidad de que conozca a alguien en el programa. “No creo que pase dos veces, una a ella y otra a mí. Yo soy una persona libre, no sé qué puede pasar dentro. Soy una persona renovado, con ganas de darlo todo. Van a conocer a un Omar diferente, muy gracioso, sobre todo disfrutando y agradeciendo esta oportunidad”, expresaba.

Está convencido de que va más libre a este segundo reality. “Cuando fui a Supervivientes la relación estaba un poco tocada y a lo mejor iba un poco presionado porque era el novio de Anabel y no era Omar en sí. Quería siempre hacerlo bien y me preocupé bastante y le di muchas vueltas a la cabeza con lo que estaba pasando fuera. Ahora soy una persona diferente”, aseguraba.

Lydia Lozano ha querido saber si podríamos verle en la granja mantener relaciones sexuales en el caso de que encontrara a alguien. “No creo porque tengo respeto por mi familia, pero nunca se sabe”, respondía él que ha criticado mucho la actuación en este terreno de Anabel en Honduras.

Carmen Alcayde le ha preguntado si preferiría que fuera a visitarle a la granja Anabel o Raquel. “Ahora mismo no lo sé. Si tengo una relación con Raquel, que no lo sé, no sé lo que va a pasar, en ese momento sería Raquel. Anabel tiene su novio y ya está. Es una persona importante, pero del pasado”, reflexionaba admitiendo que le había puesto en un compromiso.

Es consciente de que durante todo el concurso le van a preguntar a su ex por su actuación. “Ella me va a apoyar en todo lo que haga porque así ha sido desde siempre, igual que ocurrió en el anterior reality”, dejaba claro.

Y no se cortará al hablar de lo que ha sido su relación con ella durante el concurso. “Si yo en algún momento tengo que hablar en alguna conversación o desahogarme de algo que ha pasado en mi relación, lo haré porque no tengo ningún tipo de tapujo ni nada que esconder, he sido sincero. Ahora mismo no pienso en eso, enfocarme en el reality y espero que todo el mundo me apoye y que llegue hasta el final”, aclaraba.

Veremos qué ocurre cuando comience el concurso.