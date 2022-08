Desvelan el nombre de la posible infidelidad de Tania Medina mientras Alejandro seguía en ‘Supervivientes’

“Alejandro, por si no lo sabes y te estás enterando ahora, Tania no solamente estuvo en el parque de atracciones con Anuar”. Frase de Amor Romeira en Socialité que podría hacer tambalear la relación del ganador de Supervivientes, Alejandro Nieto, con su chica.

Una sombra que planea sobre esta pareja desde que decidió participar en La isla de las tentaciones. Salieron del programa por separado porque ella no estaba convencida de lo que sentía por su chico. Fue todo un drama que siguió de vuelta a España.

Desvelaron que Tania había sido infiel a su chico con uno de los tentadores, Stiven. Alejandro lo encajó con mucho dolor y lo acabó perdonando, aunque no olvidando. Lo dejó claro en Supervivientes cuando saltó la información de que ella había tonteado con un actor conocido durante una noche de fiesta.

Él mismo ha reconocido que se ha vuelto más inseguro y que le está costando volver a confiar a su chica y revelaciones como la que ha hecho Amor Romeira, el perejil de todas las salsas, en Socialité, no ayuda.

Nuevas sospechas

La influencer hacía referencia a una visita al Parque Warner de Madrid el pasado 29 de junio. En el grupo que disfrutó del día estaba Roberto de la Cruz al que conocemos también como ex de Andrea en La isla de las tentaciones.

“A mí me sorprendió porque yo decía ‘¿qué coño pinta Tania con este chico?’. Eran uña y carne, mugre y mierda. Todo el día juntos en el parque de atracciones”, explicaba Amor.

El programa se puso en contacto con los dos protagonistas de la información. Roberto se hacía el sorprendido: “No sé, no sé qué Tania me dices…Yo es que tengo muy mala memoria la verdad y siempre se me olvidan las cosas”.

Juega al despiste y Tania no es mucho más clara. “La verdad que no me interesa, no me interesa responder a nada”, aseguraba sin despejar ninguna duda.

El enfado de la presentadora

“Aquí algo raro está pasando”, decía Nuria Marín tras ver el vídeo. “No me han gustado nada las declaraciones de Roberto haciéndose el tonto… es que estoy cabreada… ¿Alejandrito?... Te están llamando para saber si Tania ha sido desleal contigo a Alejandro y… ¿Alejandrito?... ¿quién te crees que eres con esta chulería?”, analizaba.

Tampoco le ha gustado que Tania no desmintiera la información. “Más que nada para despejar la duda sobre todo tras ver lo que habla Robertito”, añadía.

Habrá que ver en qué cada la cosa, pero seguro que Alejandro no está muy contento de que digan esas cosas de su chica.