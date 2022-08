Alejandro Nieto pide disculpas a Tania Medina por su reacción tras ganar ‘Supervivientes’

Alejandro Nieto se ha convertido en el ganador de Supervivientes 2022. El pasado jueves vivimos una noche de mucha tensión y nervios que terminaba con el brazo del salvaje en alto cuando Jorge Javier Vázquez pronunciaba el nombre del ganador de esta edición.

Su reacción fue de auténtica locura, aunque ocurrió algo por lo que ha tenido que pedir disculpas a su novia, Tania Medina. “Lo he visto millones de veces. Te pido disculpas… porque la pobre estaba sentada ahí y vino hacia mí y yo me fui a buscar a mi familia y creí que estaba allí… me fui corriendo para allá con mi familia y no la encontré. Dije, ‘ostias, Tania no está aquí’ y me volví con ella”, contaba en el debate final de esta edición que ya ha terminado definitivamente.

Carlos Sobera ha querido saber cómo han sido los primeros días tras proclamarse vencedor y si ya ha tenido oportunidad de hacer algo con los 200.000 euros del premio. “No, la verdad es que no, entre una cosa y la otra. Cositas que tenía muy pendientes”, contestaba él en alusión al tiempo que ha pasado con su chica.

Eso sí, le quedan otras cosas importantes pendientes. “Ver a mi hijo, que es mi prioridad ahora mismo y disfrutar un poquito y descansar con él, que me apetece. Tres meses en un niño, crece muchísimo, seguro que le habrá crecido el pelo, la cara, no sé”, admitía.

Una pareja unida

Durante todo el programa, la pareja se mostró cariñosa y muy unida. “Lo tengo claro, no me importaría estar toda la vida con ella. Sé que he sido un bruto, pero he cambiado un poco, es verdad que soy fuego, muy impulsivo”, aseguraba cuando Sobera preguntaba si habrá boda.

Habrá que ver cómo van las cosas ahora. Pero mientras, Kiko Matamoros, no ha dudado en contar cómo intimaban en Honduras. “En otro sitio que no era la valla hubo algo más gordo, detrás de la caseta de los inspectores”, soltó. Algo que los implicados no solo no negaron, sino que aportaron detalles y se sorprendieron de que su compañero estuviera despierto en ese momento.

Y por si alguien dudaba de la pasión que hay en esa pareja, han publicado en redes un vídeo que deja claro las ganas que se tienen. “Ya te tengo conmigo 🫶”, compartían.

“Ay ay ay 😍”, compartía Yulen Pereira que también ha tenido lo suyo estos días tras reencontrarse con Anabel Pantoja.