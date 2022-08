Sebastián Yatra dedica unas bonitas palabras a Tiago PZK: ¿se avecina colaboración?

Si algo ha demostrado Sebastián Yatra en los últimos tiempos es que no tiene ningún deparo en regalarle bonitas palabras a cualquier artista al que admire. Eso es algo gusta, y mucho, de la personalidad del colombiano, ya que desprende sinceridad, naturalidad y mucha positividad.

Hace unas horas deleitó a Pablo Alborán con unos halagos en las redes sociales que han emocionado a todos su fans. Pero parece que el malagueño no ha sido el único en ganarse la admiración de nuestro protagonista.

Otro que se ha convertido en el protagonista de los perfiles en las redes sociales de Yatra es Tiago PZK. El joven argentino está arrasando en todo el mundo con sus canciones, algo que tiene en común con el intérprete de TV. Por ello ha aprovechado la oportunidad de invitarlo a su concierto en Paraguay y Yatra no ha tardado en agradecérselo como él sabe hacerlo: con bonitas palabras y unas fotos inéditas.

En ellas demuestran que aprovecharon la ocasión también para conocerse e intercambiar alguna que otra risa y palabra. En las fotos aparecen posando frente a la cámara con una sonrisa de oreja a oreja que lo dice todo.

"Coincidí con @tiagopzk en Paraguay y me invitó a ver su show ayer… parce, me impresiona tu capacidad de transmitir y me emocionan tus ganas de alegrar desde el corazón 💚🔥 al final es lo que se queda! Vayan a escuchar la canción de la tercera foto, me lo agradecerán 📝🌊 Paraguay, te veo esta noche en #DharmaTour 😍🇵🇾🙏🏻", dice Sebastián en la descripción de su última publicación. La canción a la que se refiere Yatra es Ríos de Sal, que forma parte de Portales, el nuevo disco de Tiago PZK.

Pero eso no es todo. Las palabras del colombiano han inspirado a Tiago, que no ha dudado en responderle también con una frase cargada de admiración. "Crack hermanito alto almuerzo que chimbaaa", dice Tiago.

Los fans de ambos artistas están convencidos de que esto es solo el comienzo y que ambos han aprovechado la ocasión para charlar sobre una posible colaboración juntos. ¿La harán realidad finalmente? Tendremos que esperar para saberlo. Lo que está claro es que ambos se admiran y que disfrutan de sus respectivas canciones.

Y a ti, ¿te gustaría que trabajasen juntos?