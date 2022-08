Lo nuevo de Armin Van Buuren se llama ‘Forever and always’

Menos de un mes. Ese es el tiempo que Armin Van Buuren ha esperado para lanzar un nuevo single, que será el segundo en este verano 2022. Y no tendremos que esperar demasiado para disfrutarlo porque este mismo 12 de agosto se producirá el estreno de Forever and always.

El dj neerlandes ha colaborado en este tema con Gareth Emery y Owl City y hace unos días ya dejó a través de su perfil oficial en las redes sociales un breve adelanto de lo que podemos esperar de esta tema. La respuesta de sus seguidores no ha podido ser más positiva.

Tanto el anterior sencillo, One more time, junto a Maia Wright como este Forever and always junto a Gareth Emery y Owl City son canciones que llegan apenas semanas después del lanzamiento de su último proyecto discográfico Feel again Part 1.

Como el propio músico dejó claro en el álbum parece que habrá un segundo y un tercer proyecto que continuara en la línea de este sonido. Por lo que estos tres sencillos podrían formar parte de un nuevo EP o LP que llegaría en 2023 según se rumoreó durante algunas pasadas semanas.

Lo que queda claro es que Armin Van Buuren está viviendo un 2022 pletórico y repleto de música. Hace apenas unos días podíamos disfrutar de su actuación conjunta con David Guetta en un recinto tan reconocible para la música electrónica como fue Ushuaia en Ibiza.

Después de 25 años de carrera, Armin Van Buuren sigue mostrando la misma pasión que el primer día y lo está celebrando en este 2022 por todo lo alto. Considerado como uno de los mejores djs del planeta sigue ofreciéndonos espectaculares sets y propuestas musicales como este Forever and always que está a punto de estrenar.

De momento no existe fecha exacta oficial para el lanzamiento del segundo episodio de la trilogía que el dj ha confirmado desde este 2022. Feel Again Part 1 ya está con nosotros, parte del Feel Again Part 2 está arrancando y tendremos que esperar para descubrír lo que el músico tiene preparado para nosotros en Feel Again Part 3.

“Estoy emocionado de lanzar este álbum como la primera parte de la trilogía de álbumes Feel Again. Los últimos dos años han sido particularmente difíciles para todos, y siento que es hora no solo de reunir a mis fanáticos en las pistas de baile nuevamente, sino también de mostrar las lecciones que aprendí a lo largo de mi carrera y en los últimos dos años, en especial" dijo el intérprete en su día sobre el inicio de su trilogía.