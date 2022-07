Armin Van Buuren ficha a Maia Wright para ‘One more time’

Hace un par de semanas nos quedamos con las ganas de disfrutar de la actuación de Armin Van Buuren en nuestro país tras la cancelación del festival Diversity Valencia. Pero aunque nos quedamos sin escuchar su show en directo en pocas horas vamos a tener la oportunidad de ver y oir su nuevo single.

El dj ha fichado a Maia Wright para el estreno de su nueva canción que llevará por título One more time y cuyo estreno está previsto para este mismo viernes 22 de julio a las 22:40 (una menos en las Islas Canarias). Una excelente manera de entrar en el fin de semana con la mejor música.

De momento lo que hemos podido disfrutar a través de su canal oficial es el tráiler que está en la misma url en la que posteriormente se estrenará el videoclip oficial. Una propuesta audiovisual muy colorista en el que ambos artistas se complementarán para contar la historia de este nuevo hit.

Maia Wright es una artista, vocalista y compositora sueca también conocida como Junie que está a punto de cumplir 25 años. Pese a su extraordinaria juventud ha colaborado con Kream, Mike Williams, Gryffin....

Y precisamente son 25 los años de carrera que Armin Van Buuren está celebrando en este 2022. Considerado como uno de los mejores djs del planeta sigue ofreciéndonos espectaculares sets y propuestas musicales como este One more time que está a punto de estrenar.

Sobre la canción el neerlandés ha explicado en una nota de prensa que "es un himno para mantener el rumbo y nunca darse por vencido. Combinando la voz ardiente de Maia Wright con armonías entusiastas y ritmos eufóricos, este sencillo forma parte de la próxima trilogía de álbumes Feel again, quiero que el mundo no deje de escucharlos. Es un tema con sintetizadores eufóricos y melodías adictivas, que es ideal para los festivales y las pistas de baile con un sonido más grande que la vida. One more time fue escrito durante una sesión de escritura en Suecia con la encantadora Maia Wright. Me encanta su energía y quería recuperar mi amor por el sonido house temprano de los 90 cuando escuché por primera vez, fue clubbing mezclado con el sonido actual".

El estreno oficial de One more time se pdodujo el pasado fin de semana durante el primer finde de Tomorrowland 2022 y las palabras de Armin Van Buuren todavía resuenan por todo el planeta: "Eso fue absolutamente una locura: ¡qué gran sentimiento estar de vuelta en la vida real después de 3 años!".

One more time recogerá el testigo de Human touch, la canción que el dj compartió con Sam Gray y que escuchamos hace unos meses.