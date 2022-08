La carta de agradecimiento de Beyoncé a sus fans tras convertirla en número 1 en ventas

Tan solo una semana después de su lanzamiento Renaissance Act. 1 se ha convertido en uno de los discos del año. El séptimo álbum de Beyoncé debutaba en el top de la lista Billboard 200 con 323.000 copias vendidas en Estados Unidos durante su primera semana, convirtiéndose en el mejor lanzamiento de una artista femenina este 2022 y rompiéndo el récord de convertirse en la primera mujer de la historia en conseguir posicionarse en el número 1 de la lista con sus primeros siete álbumes.

Renaissance Act. 1, que pretende ser la primera parte de una trilogía musical de la cantante, conseguía además ser número 1 en Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Francia, Australia y Nueva Zelanda. 16 nuevas canciones que sin duda han conquistado a un público que pedía ansioso la vuelta de la abeja reina al panorama musical.

Beyoncé, consciente de todo el trabajo que ha habido detrás de este proyecto, donde ha experimentado con sonidos de la década de los ochenta y los noventa, no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a sus fans los números conseguidos en tan solo siete días con una carta dirigida a ellos y publicada en su página web.

"¡Lo conseguimos! Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Nada me hace más feliz que ver a un club lleno de personas cantar todas y cada una de las palabras de cada canción, desde el principio hasta el final. Esto han sido años de experimentación, trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas. Estoy muy agradecida y ha merecido la pena. Estoy muy agradecida de que haya sido recibido y entendido" rezaban las primeras frases de la publicación.

"Gracias a mi maravilloso equipo por vuestro corazón y entrega. Gracias a todos los colaboradores brillantes y músicos, compositores y todos los involucrados en crear esta pieza de arte. Y gracias a los absolutamente mejores fans del planeta. Estoy agradecida por recibir vuestro amor. Os quiero profundamente. - B"

Beyoncé ha demostrado que es pasado, presente y futuro; y, a la espera de más récords y temazos que estamos seguros están por llegar, de momento podemos seguir escuchando las canciones de Renaissance Act. 1 y Break My Soul (The Queens Remix), donde Queen B y la reina del pop, Madonna, unen sus voces (aunque no directamente) en un tema donde se entremezcla el lead single de Beyoncé con el ya clasiquísimo Vogue de Madonna.