Beyoncé lanza ‘Break My Soul (The Queens Remix)’ junto a Madonna y su ‘Vogue’

Beyoncé ha vuelto y ha renacido. No nos cansamos de repetirlo. Cada vez que es noticia pone al mundo patas arriba, con los ojos y, sobre todo, los oídos bien abiertos. La acogida de Break My Soul como single y de Rennaissance como su séptimo álbum de estudio está siendo todo un éxito.

En su objetivo por hacernos bailar vogue este verano, la diva del pop ha lanzado un remix muy especial. Break My Soul (The Queens Remix) junto a Madonna cuenta, no tanto con la participación, sino con el beneplácito de la aclamada reina del pop. Decimos esto porque Madonna no canta ninguna estrofa nueva, tan solo aparece como intérprete de su clásico tema Vogue, que es el que suena remezclado junto al de Queen B.

Estamos tan acostumbrados a que últimamente los denominados 'Remix' vengan acompañados siempre de una colaboración con artistas que aportan nuevos versos a la edición original que, de repente, puede que nos llegue un mash-up como este y nos desilusione. Pero nada más lejos de la realidad. Como dirían en Drag Race: "Two Queens stand before me" (Dos reinas están ante mí).

BREAK MY SOUL (THE QUEENS Remix) - Beyonce feat. Madonna

En esta nueva remezlca, Beyoncé se acuerda de grandes nombres femeninos de la canción. Desde las clásicas Diana Ross, Aretha Franklin y Nina Simone, hasta las más contemporáneas como Rihanna, Nicki Minaj, Lizzo y Chlöe & Halle tienen un hueco en esta canción en forma de mención.

No se olvida de sus compañeras de Destiny's Child, Kelly y Michelle, ni de su hermana Solange, ni de Grace Jones (que colabora con ella en su nuevo disco). También cita a Aaliyah, a Sade, a Lauryn Hill, a Bessie Smith o a Betty Davis (en similitud a la Bette Davis que Madonna menciona en Vogue). Y Santigold, Tierra Whack, Roberta Flack, Toni Braxton o Janet Jackson ocupan el resto de menciones.

Voguing: el baile de los 80

El vogue es un tipo de baile moderno y estilizado de house dance originado en los 80, inspirado y evolucionado a partir de la cultura ball de Harlem de la década de 1960. Se popularizó cuando apareció en la canción y el vídeo de Madonna Vogue, y cuando se exhibió en el documental de 1990 Paris Is Burning.

Los cinco pasos básicos son:

Catwalk / Pasarela.

Duckwalk / Caminata de pato.

Floor performance / Rutina de piso.

Hands performance / Rutina de manos.

Spin & Drop / Giros y caída.

En muchas ocasiones, se ha convertido en un símbolo de resistencia para la comunidad LGTBIQ+. ¿Quieres ver cómo se baila? Solo hay que ver el TikTok que compartió la propia Beyoncé después de lanzar su último single.



Después de escuchar Two Queens Remix, no pensamos en un mejor homenaje para el temazo de la reina del pop. Tanto Vogue como Break My Soul son esencialemente, canciones con ritmo para este tipo de danza.