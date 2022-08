Anitta prepara el lanzamiento de ‘Versions of me Deluxe’

En abril, Anitta lanzó Versions of Me, su último álbum de estudio hasta la fecha que podría tener un sucesor muy pronto. Porque la brasileña se ha propuesto hacer crecer este último proyecto discográfico con una edición deluxe que completará las 15 canciones que lanzó en español, inglés y portugués.

Versions of me Deluxe de momento no tiene fecha de lanzamiento pero verá la luz bajo el sello de Warner Records. Y por lo que hemos visto de la solista en las últimas semanas traerá grandes novedades como Gata (en cuyo videoclip se convirtió en Catwoman de la mano del director Giovanni Bianco) además de dos colaboraciones de lujo.

De ellas ya ha hablado la intérprete en varias ocasiones a través de sus redes sociales e incluso hace unas semanas llegó a jugar con la posibilidad de que estos duetos se estrenaran antes que su más reciente single felino. Se trata de Lobby, canción que comparte con Missy Elliott, y El que espera, tema en el que colabora con Maluma.

"Versions of Me es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas" explicaba Anitta en su día en torno a este disco de estudio. Y lo va a seguir haciendo ya que al toque latino de cantar con Maluma y haber rodado el videoclip en Ibiza, hay que sumarle la proyección internacional de una de las mujeres más importantes del hip-hop: Missy Elliott.

No es la primera vez que Anitta colabora con estos artistas. De hecho, tiene dos colaboraciones junto a Maluma. En 2016, cuando ambos estaban empezando en la música, lanzaron el tema Sí o No. Tres años más tarde, en 2019, Maluma invitó a Anitta a lanzar el remix de Mala Mía junto a Becky G. Y como no hay 2 sin 3, Versions of me Deluxe nos traerá El que espera que parece que combinará el portugués brasileño con el español.

En cuanto a la rapera, la colaboración y el videoclip están más que grabados y producidos en Atlanta. Solo queda por saber cuál será la fecha de estreno de estas dos colaboraciones así como de la llegada de la edición de lujo del proyecto de Anitta y si traerá alguna sorpresa más.