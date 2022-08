Se localizan “cuerpos extraños” en helados vendidos en Mercadona, Aldi y Lidl

Uno de los alimentos más consumidos en verano es el helado, y más un año como este en el que las olas de calor se suceden una tras otra. Es una buena forma de refrescarse, aunque sea de manera puntual.

Raro es el congelador que por estas fechas no tenga alguno de estos placeres veraniegos en su interior. Si eres de esos, echa un vistazo y comprueba si los que has comprado forman parte de los lotes que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha pedido que se retiren.

Ha sido el Ministerio de Consumo el que ha alertado a través de esta institución, de la presencia de "cuerpos extraños" en algunos lotes de ciertas marcas de helado que se venden en supermercados como Aldi, Lidl y Mercadona.

Alerta alimentaria

“La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Autónoma de Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de cuerpos extraños en helados de las marcas Aldi, Lidl y Hacendado”, comunicaba la agencia.

Eso sí, insisten en recalcar que no se trata de todos los helados de estos establecimientos. Basta mirar el lote y la fecha de caducidad para saber si forma parte de los que no se deben consumir o si no hay problema en hacerlo.

“Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización”, añade la agencia.

Y acaba haciendo una recomendación a todos los consumidores que detecten alguno de los helados de estos lotes afectados: “Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra”.