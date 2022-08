Una mujer es la que dio con la clave del cambio climático hace 160 años. En los caballitos de mar, el macho es el que da a luz. El árbol más antiguo del mundo tiene alrededor de 5 milenios… Una semana más, ¡5 sabías qué interesantísimos!

¿Sabías que la ciencia del cambio climático tiene más siglos de lo que piensas y la comenzó una mujer?

La idea del efecto invernadero era ya conocida en la década de 1820. Sin embargo, nadie había podido demostrar físicamente cómo ocurría o qué efectos tenía en el planeta. 36 años después, la investigadora y científica Eunice Foote, que además era activista por los derechos de la mujer, dio con la clave del cambio climático, y así nació la ciencia que desde entonces lo estudia. Durante 150 años, la reveladora contribución de Eunice Foote ha quedado enterrada en las páginas de la historia y no fue hasta 2010 que descubrimos su valioso papel como primera persona en descubrir los efectos del CO2 en el planeta. Y todo gracias a que un geólogo retirado la descubrió por casualidad cuando citaban el trabajo de Foote en una publicación anual de ciencias antiguas.

¿Sabías que, en los caballitos de mar, es el macho quien da a luz?

Él es el que fertiliza los huevos y los transporta hasta una bolsa que tiene en el vientre, donde los fertiliza y transporta hasta que eclosionan y los expulsa. Puede dar a luz a más de 2.000 crías en unos minutos. Por otro lado, son monógamos y se aparean de por vida. Otra increíble curiosidad es que algunos machos pueden tener las crías por la mañana y volver a quedarse embarazados por la noche.

¿Sabías que el árbol considerado más viejo del mundo tiene alrededor de 5.000 años?

Se llama Matusalén y vive en las Montañas Blancas de New Hampshire, en los Estados Unidos. ¿Y cómo ha llegado a los cinco milenios? Pues por una serie de factores que comparten todos estos árboles tan ancianos, y son un crecimiento ultra lento, una gran capacidad de regeneración y mucha tolerancia y resiliencia ante el estrés ambiental. Otros árboles milenarios son el ciprés de Abarkuh, en Irán, que supera los 4.000 años de vida, el olivo de Vouves, en Creta, el castaño de los Cien Caballos, en Sicilia O el cedro Jomon Sugi de la isla Yakushima, en Japón.

¿Sabías que muchas especies en peligro crítico de extinción, al ser "poco carismáticas", no logran atraer fondos para luchar por su conservación?

Las especies descartadas son a menudo pequeñas, poco coloridas y nada conocidas por la mayoría de nosotros. Miles de especies identificadas en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza) como en peligro o en peligro crítico, y claves para la evolución de las especies, no reciben atención o financiamiento directo para su conservación porque no son graciosos como los osos panda, los tigres, los elefantes, los leones, los gorilas o las ballenas jorobadas. Así que, aunque sean especies que no aparecen en los libros de cuentos para niños, deberíamos intentar salvarlos, ¿no?Según Darwin, “es dudoso que existan otros animales que hayan jugado un papel más importante en la historia que las lombrices"

¿Sabías que la lombriz de tierra es uno de los animales más importantes del planeta?

Entre otras cosas, porque sin ellas no existiría el suelo tal y como lo conocemos. Y sin suel, no se habría desarrollado la agricultura. Según Darwin, “es dudoso que existan otros animales que hayan jugado un papel más importante en la historia del mundo que estas criaturas de organización tan simple”. ¿Y por qué? Pues porque al alimentarse de la materia orgánica, la degradan y ayudan a su descomposición por parte de los microorganismos, lo que hace que los nutrientes sean más asimilables para las plantas.Y eso sin contar que son un gran sustento para otros animales como aves, topos, tejones, zorros e, incluso, para algunos grandes insectos. Así que la próxima vez que veas una, recuerda que han sido clave para que la Tierra sea tan increíble.

