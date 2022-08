Justin Bieber comparte una tierna foto con su mujer tras su vuelta a los escenarios

La familia Bieber parece estar encontrando la calma después de las tormentas de los últimos meses. En el mes de abril, Hailey Bieber sufría lo que en un principio parecía un ictus para después diagnosticarle un pequeño coágulo de sangre en el cerebro conocido como ataque isquémico transitorio (AIT), que a efectos prácticos tenía las mismas características que un mini-ictus, en palabras de la modelo consecuencia del COVID que había sufrido y la ingesta de píldoras anticonceptivas.

Por su parte, Justin Bieber se ha visto obligado a retirarse durante más de un mes de los escenarios, dejando paralizado su Justice World Tour (con fechas pospuestas que aún están por determinar) tras sufrir una parálisis cerebral consecuencia del síndrome de Ramsay Hunt que padece.

Sin embargo, como comentamos, todo está volviendo poco a poco a la normalidad. El cantante retomaba su gira por diferentes festivales europeos el pasado 31 de julio en Lucca Festival Italiano, sintiéndose muy agradecido de poder volver a pisar los escenarios, cuya última parada ha sido en la capital finlandesa este mismo 9 de agosto.

En mitad de todas estas noticias, Justin Bieber compartía con sus más de 250 millones de seguidores en Instagram una foto que se aleja de las instantáneas profesionales de sus eventos multitudinarios para regalarnos una foto muy familiar junto a su esposa y su mascota, el yorkshire Oscar. Una publicación que venía acompañada del mensaje "Buenos días de parte de la familia Bieber" donde, con cierto desenfoque, se les puede ver a los tres disfrutando de los primeros momentos del día en la cama.

La foto, que ya cuenta con más de 4,7 millones de "me gustas" y 27.000 comentarios, se ha convertido en la foto con más likes del artista en el último año y no es para menos, pues la naturalidad y el cariño que se demuestran en la selfie compartida traspasa la pantalla y contagia ese mismo buen rollo a todos sus seguidores, que no han hecho más que celebrar la mejora en la salud de la pareja.

La próxima parada del canadiense será en Budapest, comprendida en el contexto del Sziget Festival, el día 12 de agosto, para después continuar con el calendario establecido en diferentes puntos de Latinoamérica (Brasil, Chile, Buenos Aires), África y Asia. Sin duda un rayo de luz que cada vez brilla con más fuerza tras unas semanas de recuperación que han dado sus frutos.