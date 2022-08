Lamont Dozier, uno de los creadores de la Motown Records, muere a las 81 años

Lamont Dozier, uno de los grandes creadores de hits para Motown Records, ha fallecido a los 81 años de edad, así lo ha confirmado su hijo a través de un mensaje en redes sociales. Se desconocen todavía cuáles son los motivos de su muerte. Lo que está claro que la música hoy llora su triste pérdida.

El trío Holland-Dozier-Holland llegó a componer y producir cientos de canciones, donde la gran mayoría se acabaron convirtiendo en auténticos hits. Parte de esa colección era para otros artistas de los años 60, como era el caso de The Supremes o The Isley Brothers, que aportaron su granito de arena para terminar de definir el sonido Motown.

Lamont Dozier nació en Detroit (Michigan, Estados Unidos) en 1941 y con tan solo 16 años ya jugaba un papel importante en el mundo de la música, ya que fue fichado por Motown para crear canciones. Al poco, formó un fuerte equipo con Brian y Eddie Holland con los que trabajó codo con codo componiendo y escribiendo desde primera hora de la mañana hasta ya muy bien entrada la madrugada para diferentes bandas y artistas.

El tándem que formaba era perfecto y ese fue uno de los tantos motivos que los llevó a ganar reputación y notoriedad en el mundo de la música. Precisamente esas fueron las razones que los llevó a crear hits para Martha and The Vandellas, Te Miracles y Marvin Gaya hasta que poco después acabaron conquistando la lista estadounidense. En 1964 consiguieron coronarse con Where did our love go, una canción que compusieron para The Supremes.

Y este sería solo el primero de los hitos que consiguieron, ya que al tiempo escribiendo hasta otros nueve números 1, no solo para The Supremes sino también para Four Tops. Algunos de esos títulos puede que hasta te resulten familiares: Reach out I´ll be there y I can´t help myself, que acabaron colándose en las posiciones más altas del ranking.

Y es que Dozier llegó a componer y producir hasta más de 200 canciones para Motown. Su calidad era tan extraordinaria que gran parte de sus temas han sido versionados por diferentes artistas, años posteriores de su lanzamiento. Algunos de los más destacados han sido Jackson 5, Gloria Gaynor y Rod Stewart, por citar solo algunos.

Y es así cómo Lamont Dozier y sus compañeros Brian y Eddie Holland consiguieron entrar en el Salón de la Fama de Compositores en 1988 y coronar la del Rock And Roll dos años más tarde.